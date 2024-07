Голливудская звезда в роли гонщика, реальные съемки на гран-при и сотрудничество с командами F1

Накануне Гран-при Великобритании вышел первый трейлер нового фильма о Формуле-1 с участием Брэда Питта. Тизер демонстрирует динамичные гоночные кадры под известный хит Queen "We Will Rock You".



В фильме Питт играет бывшего гонщика, возвращающегося в Формулу-1. Его напарником по вымышленной команде APXGP становится персонаж актера Дэмсона Идриса.



Трейлер содержит диалог, в котором герой Питта обсуждает стратегию команды: "Нам нужно построить машину для боя. Наш шанс - в борьбе на поворотах". Также намекается на опасность гонок репликой: "Кто сказал что-нибудь о безопасности?"



Фильм создан в сотрудничестве с десятью командами Формулы-1. Для большей достоверности некоторые сцены снимались во время реальных гонок чемпионата.



Дата выхода фильма пока не объявлена.