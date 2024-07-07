Накануне Гран-при Великобритании вышел первый трейлер нового фильма о Формуле-1 с участием Брэда Питта. Тизер демонстрирует динамичные гоночные кадры под известный хит Queen "We Will Rock You".
В фильме Питт играет бывшего гонщика, возвращающегося в Формулу-1. Его напарником по вымышленной команде APXGP становится персонаж актера Дэмсона Идриса.
Трейлер содержит диалог, в котором герой Питта обсуждает стратегию команды: "Нам нужно построить машину для боя. Наш шанс - в борьбе на поворотах". Также намекается на опасность гонок репликой: "Кто сказал что-нибудь о безопасности?"
Фильм создан в сотрудничестве с десятью командами Формулы-1. Для большей достоверности некоторые сцены снимались во время реальных гонок чемпионата.
Дата выхода фильма пока не объявлена.