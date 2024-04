Google прекращает работу своего VPN-сервиса Google One. Компания объясняет решение низкой востребованностью продукта среди пользователей.

Менее чем через четыре года работы приложение Google One VPN закрывается навсегда. Крупная технологическая компания объявила о своем решении в официальном электронном письме, разосланном подписчикам One и просмотренном командой Android Authority.



Официальное сообщение от Google уведомило пользователей, что VPN-сервис Google One будет закрыт позднее в этом году. Однако владельцы Pixel 7 и более новых моделей смогут продолжить пользоваться Google VPN через настройки телефона.



Хотя это решение может оказаться неожиданным для пользователей, активно использующих приложение для виртуальной частной сети, на рынке существует множество альтернатив для пользователей Android. Интересно, почему компания приняла решение о прекращении поддержки VPN после запуска его в октябре 2020 года.



Представитель Google пояснил, что причина прекращения использования VPN проста - "люди им не пользовались". Изначально компания взимала ежемесячную плату в размере 9,99 долларов, которая была снижена до 1,99 долларов в марте прошлого года. Однако даже с более низкой ценой VPN-приложение так и не привлекло достаточного количества пользователей Google One.



В компании считают, что закрытие VPN-сервиса позволит им переориентироваться и сосредоточиться на поддержке более востребованных функций в Google One.