КРИ будет бесплатной для всех желающих

26 июня 2026 года «Игропром» и АКИ организуют конференцию разработчиков игр (КРИ) на территории Московского кластера видеоигр и анимации. Кстати, первоначально мероприятие планировалось провести 13 июня в РТУ МИРЭА.

В период с 2003 по 2013 год КРИ регулярно проводилась в Москве и была одним из самых значимых профессиональных событий в игровой индустрии России.

Было решено возродить это мероприятие, поскольку сейчас российская индустрия видеоигр сталкивается с необходимостью перестраивать производственные процессы и модели взаимодействия в условиях изменений на рынке и ухода некоторых привычных B2B-мероприятий за границу. Кроме того, игровая индустрия сейчас получает значительную поддержку от государства.

В ходе конференции участники смогут послушать доклады от ведущих специалистов отрасли и обсудить актуальные вопросы. Также будет возможность лично пообщаться с издателями, инвесторами и коллегами по профессии. Кроме того, на мероприятии будет представлен стенд с проектами российских компаний.

Для всех зарегистрированных участников посещение конференции бесплатное.