Пользователи могут выбирать из 20 уровней кривизны, от плоского до 900R

Компания LG нашла новое применение своей технологии гибкого дисплея OLED Flex. Новый телевизор LG OLED Flex (модель LX3) считается «первым в мире сгибаемым 42-дюймовым OLED-телевизором». Кроме того, кривизной можно управлять между двумя предустановленными вариантами одним щелчком пульта дистанционного управления. Этот анонс продукта последовал за Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 OLED, 45-дюймовым игровым монитором с возможностью ручного сгибания, анонсированным почти неделю назад, и собственным 45-дюймовым игровым монитором LG UltraGear с фиксированным изгибом 800R.

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В то время как два 45-дюймовых гибких игровых OLED-монитора с разрешением 3440 x 1440 пикселей, частотой 240 Гц и временем отклика 0,1 мс, очевидно, связаны между собой, в новом телевизоре LX3 используется меньшая 42-дюймовая панель с технологией OLED Flex с более высоким разрешением 4K и более низкой максимальной частотой обновления. Кроме того, LG решила поддерживать настраиваемое пользователем изгибание кривой (как в мониторе Corsair). Однако, в отличие от Corsair, в нем говорится, что 42-дюймовый дисплей может изгибаться от идеально плоского до кривизны 900R (не 800R). Более того, LG заявляет, что пользователь может установить 20 уровней кривизны между этими плоскими/изогнутыми крайними точками, а две предустановленные кривизны можно вызвать с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.

Некоторые люди критиковали Corsair 45WQHD240 за изгибание до 800R и при этом формирования мягкой V-образной формы, а не идеальной дуги. Было бы интересно посмотреть, поддерживает ли механизм изгиба LG дугу или страдает такой же проблемой с формой. Этот телевизор должен быть представлен на IFA 2022, начиная с пятницы.

С описанной выше уникальной гибкостью и дистанционно управляемой гибкостью этого телевизора пришло время описать более обычные характеристики этого устройства. Как уже упоминалось выше, здесь LG использует панель с технологией 4K OLED Flex. Она предлагает 3840 x 2160 пикселей с соотношением сторон 16:9. Экран может работать с частотой до 120 Гц и поддерживает функции HDMI 2.1, такие, как переменная частота обновления (VRR) и автоматический режим с малой задержкой (ALLM). Те, кто особенно заинтересован в компьютерных играх на этом телевизоре, могут быть рады узнать, что он также поддерживает AMD FreeSync Premium и совместим со стандартами Nvidia G-Sync VRR. Также поддерживаются несколько игровых режимов с предустановленными настройками для ролевых игр, гонок, стратегий в реальном времени и игр FPS, и они могут применять изменения как к визуальным, так и к звуковым настройкам.

Другими достоинствами LG OLED Flex (модель LX3) являются: его простой в использовании пользовательский интерфейс WebOS с поддержкой приложений, USB-концентратор с быстрым переключением источников, режимы Multi-View для одновременного отображения более одного источника ввода, регулировка изменения размера изображения для масштабирования до меньшей части дисплея (например, 27- или 32-дюймовая), возможность подключения Wi-Fi 6, четыре входа HDMI 2.1, ТВ-тюнеры, два фронтальных динамика мощностью 40 Вт с Dolby Atmos и настраиваемая задняя подсветка с пятью вариантами синхронизации аудио/видео. Прилагаемая подставка имеет наклон 10/5 градусов и регулировку высоты 140 мм. Не забывайте также о сгибании от плоского до 900R.

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LG заявляет, что ее телевизор OLED Flex (модель LX3) будет представлен на выставке IFA 2022, которая пройдет со 2 по 6 сентября в Берлине.