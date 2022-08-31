Компания LG нашла новое применение своей технологии гибкого дисплея OLED Flex. Новый телевизор LG OLED Flex (модель LX3) считается «первым в мире сгибаемым 42-дюймовым OLED-телевизором». Кроме того, кривизной можно управлять между двумя предустановленными вариантами одним щелчком пульта дистанционного управления. Этот анонс продукта последовал за Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 OLED, 45-дюймовым игровым монитором с возможностью ручного сгибания, анонсированным почти неделю назад, и собственным 45-дюймовым игровым монитором LG UltraGear с фиксированным изгибом 800R.
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В то время как два 45-дюймовых гибких игровых OLED-монитора с разрешением 3440 x 1440 пикселей, частотой 240 Гц и временем отклика 0,1 мс, очевидно, связаны между собой, в новом телевизоре LX3 используется меньшая 42-дюймовая панель с технологией OLED Flex с более высоким разрешением 4K и более низкой максимальной частотой обновления. Кроме того, LG решила поддерживать настраиваемое пользователем изгибание кривой (как в мониторе Corsair). Однако, в отличие от Corsair, в нем говорится, что 42-дюймовый дисплей может изгибаться от идеально плоского до кривизны 900R (не 800R). Более того, LG заявляет, что пользователь может установить 20 уровней кривизны между этими плоскими/изогнутыми крайними точками, а две предустановленные кривизны можно вызвать с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления.
Некоторые люди критиковали Corsair 45WQHD240 за изгибание до 800R и при этом формирования мягкой V-образной формы, а не идеальной дуги. Было бы интересно посмотреть, поддерживает ли механизм изгиба LG дугу или страдает такой же проблемой с формой. Этот телевизор должен быть представлен на IFA 2022, начиная с пятницы.
С описанной выше уникальной гибкостью и дистанционно управляемой гибкостью этого телевизора пришло время описать более обычные характеристики этого устройства. Как уже упоминалось выше, здесь LG использует панель с технологией 4K OLED Flex. Она предлагает 3840 x 2160 пикселей с соотношением сторон 16:9. Экран может работать с частотой до 120 Гц и поддерживает функции HDMI 2.1, такие, как переменная частота обновления (VRR) и автоматический режим с малой задержкой (ALLM). Те, кто особенно заинтересован в компьютерных играх на этом телевизоре, могут быть рады узнать, что он также поддерживает AMD FreeSync Premium и совместим со стандартами Nvidia G-Sync VRR. Также поддерживаются несколько игровых режимов с предустановленными настройками для ролевых игр, гонок, стратегий в реальном времени и игр FPS, и они могут применять изменения как к визуальным, так и к звуковым настройкам.
Другими достоинствами LG OLED Flex (модель LX3) являются: его простой в использовании пользовательский интерфейс WebOS с поддержкой приложений, USB-концентратор с быстрым переключением источников, режимы Multi-View для одновременного отображения более одного источника ввода, регулировка изменения размера изображения для масштабирования до меньшей части дисплея (например, 27- или 32-дюймовая), возможность подключения Wi-Fi 6, четыре входа HDMI 2.1, ТВ-тюнеры, два фронтальных динамика мощностью 40 Вт с Dolby Atmos и настраиваемая задняя подсветка с пятью вариантами синхронизации аудио/видео. Прилагаемая подставка имеет наклон 10/5 градусов и регулировку высоты 140 мм. Не забывайте также о сгибании от плоского до 900R.
LG заявляет, что ее телевизор OLED Flex (модель LX3) будет представлен на выставке IFA 2022, которая пройдет со 2 по 6 сентября в Берлине.