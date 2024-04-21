Телевизор TCL 65T7K отличился хорошими характеристиками по низкой цене.

TCL представила на китайском рынке инновационный мини-LED телевизор из серии T7K, который отличается своим 65-дюймовым экраном с впечатляющими характеристиками. Этот телевизор обладает яркостью 1600 нит и максимальной частотой обновления экрана 144 Гц, что делает его одним из лучших в своём классе. Начальная цена на 65-дюймовую модель составляет 4299 юаней (примерно 56 тыс.рублей).

Телевизор T7K оснащён передовым светодиодным дисплеем True XDR Mini LED с разрешением 4K (3840 x 2160), частотой обновления 144 Гц и 512 независимыми зонами затемнения для точного контроля яркости и контрастности. Это обеспечивает улучшенное качество HDR с более глубокими чёрными оттенками и яркими белыми цветами.

реклама

Одной из ключевых особенностей телевизора T7K является его максимальная яркость 1600 нит и высокий коэффициент динамической контрастности 16 миллионов:1. Это создаёт яркие и детальные изображения как в ярких, так и в тёмных сценах, обеспечивая визуальное удовольствие.

TCL уделяет особое внимание точности цветопередачи телевизора T7K, которая достигается за счёт технологии Quantum Dot Pro 2024. Она обеспечивает охват цветовой гаммы DCI-P3 на уровне 98%, что создаёт широкий спектр реалистичных и насыщенных цветов.

Чип Linyao Chip M2 и чип улучшения изображения TCL Mini LED TXR вместе обеспечивают более 20 алгоритмов калибровки качества изображения для улучшения качества картинки. Телевизор имеет 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную работу и быстрый доступ к контенту.

Телевизор T7K не содержит загрузочной рекламы и имеет быстрое время загрузки всего 0,7 секунды, что делает его очень отзывчивым. Он также оснащён мощной аудиосистемой Hi-Fi с пятью динамиками общей мощностью 70 Вт и сабвуфером мощностью 20 Вт для высококачественного звучания.

Дизайн телевизора T7K отличается элегантностью и стилем, благодаря ультратонкому интегрированному корпусу с почти безрамочным дисплеем, который легко вписывается в любой интерьер.

Кроме того, телевизор имеет разнообразные вариации подключения, включая порты HDMI 2.1 и eARC, USB-A 3.0 и 2.0, порт AV, порт RJ45, а также порт цифрового аудиовыхода, что делает его универсальным решением для различных потребностей пользователей.