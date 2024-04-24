Телевизор Vu Cinema TV 2024 Edition получил хорошие технические характеристик и множество интересных функций по цене от 29 тысяч рублей.

Vu Televisions выпустила в Индии Vu Cinema TV 2024 Edition, телевизор доступен в двух размерах экрана: 43 дюйма и 55 дюймов.

Vu Cinema TV 2024 Edition оснащён безрамочным экраном, обеспечивающим захватывающий просмотр. Экран представляет собой 4K IPS-панель с яркостью 400 нит и технологией TruMotion с MEMC (оценка движения, компенсация движения). Для геймеров предусмотрен специальный игровой режим с низкой задержки (ALLM).

реклама

На задней панели телевизора расположены боковые динамики с ламповым звучанием. Динамики поддерживают технологию Dolby Audio и имеют выходную мощность 50 Вт. Vu Cinema TV 2024 Edition работает под управлением webOS и включает более 1000 предустановленных приложений, включая локальные и глобальные платформы OTT.

Пользователи могут переключаться между приложениями с помощью функции голосовых команд. Существуют также специальные кнопки для доступа к определенным платформам OTT непосредственно с пульта. Есть горячая клавиша «Фильмы», которая объединяет фильмы с нескольких платформ в одном месте.

Телевизор совместим с Apple AirPlay, что позволяет пользователям транслировать мультимедиа и контент с iPhone, iPad и других устройств Apple. Благодаря двустороннему подключению Bluetooth вы можете воспроизводить музыку и аудиофайлы со своего телефона на телевизоре Vu Cinema TV. Кроме того, телевизор оснащён двухдиапазонным Wi-Fi для беспроводного подключения.

Цена Vu Cinema TV 2024 Edition составляет 25 999 рупий (примерно 29 тыс. рублей) за 43-дюймовый вариант и 34 999 рупий (примерно 39 тыс. рублей) за 55-дюймовую модель. Телевизор уже продаётся в Индии через местные розничные магазины. Vu также планирует запустить телевизор на Ближнем Востоке и в Африке. После Индии телевизор теперь будет доступен в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

Передовые функции и технические характеристики Vu Cinema TV 2024 Edition делают его идеальным выбором для пользователей, которые хотят получить максимальную отдачу от совершенной покупки.