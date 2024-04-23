Компания TCL продолжает активно развивать технологию мини-светодиодных дисплеев. На этот раз была представлена новая флагманская линейка Q10K, ориентированная на премиальный сегмент рынка.



TCL уже зарекомендовала себя на рынке mini-LED. В частности, компания выпустила два игровых монитора с такой подсветкой, которые вызвали большой интерес. Теперь компания решила применить свои наработки для телевизоров и создала серию Q10K, ориентированную на взыскательных зрителей, предъявляющих высокие требования к качеству изображения.



Дисплеи Q10K используют мини-светодиодную матрицу с локальным затемнением. Количество диммируемых зон варьируется от 1512 до 2592 в зависимости от размера. Экраны оснащены 4K панелями с частотой обновления 144 Гц и яркостью до 3800 нит, что обеспечивает высокую чёткость, плавность и насыщенность картинки.



Важное преимущество mini-LED от TCL заключается в уменьшенном эффекте блуминга и ореолов, характерных для такого типа подсветки, так как в Q10K используются специальные шестиугольные светодиодные чипы, равномерно распределяющие свет по поверхности.



Для дополнительной калибровки изображения в телевизорах задействован чип обработки изображения Linyao Chip M2 совместно с процессором TCL TXR, благодаря которым проводится точечная настройка цветопередачи на уровне отдельных пикселей.



Также эта серия выделяется премиальным звуком. Телевизоры оснащены 2.1.2-канальной акустической системой и поддержкой технологии объёмного звука Dolby Atmos.



Линейка Q10K представлена моделями диагональю от 65 до 98 дюймов. Цены начинаются от 1100 долларов за 65-дюймовый вариант и доходят до 3300 долларов за флагман 98-дюймов. Пока неизвестны детали о глобальном старте продаж, однако учитывая желание TCL завоевать премиальный сегмент телевизоров, скорее всего серия появится и на международных рынках.