GeForce RTX 4060 далека от идеала, а главный её недостаток – острая нехватка памяти

Вчера в продажу поступила GeForce RTX 4060. Десятки моделей доступны на основных рынках, а в США за новинку просят от 300 долларов, тогда как в Европе купить дешевле 330 евро видеокарту невозможно. Российские магазины пока не могут сложить цену новинки и не спешат завозить её в розницу. На самом деле в этом нет ничего удивительного, а причин этому несколько. Прежде всего нужно понимать, что речь идёт о видеокарте среднего ценового сегмента, поэтому выгода от её продажи будет не такая высокая, а значит нет никакого смысла в том, чтобы завозить новинку в первые дни. Но сложность даже не в этом, ведь курс рубля продолжает снижаться, а за 1 доллар дают уже 88 рублей. Если обратить внимание на график ниже, то можно сделать вывод, что за месяц курс упал почти на 10%, что ударило по тем, кто покупает секционную продукцию.

реклама

Несмотря на это GeForce RTX 4060 всё равно появится в российских магазинах уже в ближайшие дни, а сегодня самое время разобраться в том, что собой представляет новинка. Начнём с того, что вчера эксперты уже как следует протестировали видеокарту и сделали соответствующие выводы. Мы предлагаем ориентироваться на Tom’s Hardware, результаты тестирования которых представлены ниже. Итак, GeForce RTX 4060 слегка медленнее GeForce RTX 3060 Ti, но немного быстрее Radeon RX 7600. Последняя поступила в продажу совсем недавно, а в американской рознице отдельные модели доступны уже за 250 долларов. Обе видеокарты предлагают одинаковое количество видеопамяти, а разница в несколько процентов почти не заметна в реальных играх. И всё же, у GeForce RTX 4060 есть очевидное преимущество по количеству игр, поддерживаемых технологией масштабирования DLSS. По данным NVIDIA, таких проектов уже больше 300, тогда как у AMD результаты в несколько раз скромнее. Результаты, полученные Tom’s Hardware, вызывают доверие, но хотелось бы увидеть тесты, которые провели независимые энтузиасты. Сегодня мы изучим две таких попытки. Прежде всего взглянем на то, что получилось у ребят с канала ETA PRIME. Тесты проведены в разрешении 2К.

В Forza Horizon 5 новинке покорились 87 кадров в секунду с использованием максимальных настроек графики.

новинке покорились 87 кадров в секунду с использованием максимальных настроек графики. В Star Wars Jedi: Survivor видеокарта GeForce RTX 4060 выдаёт 111 fps несмотря на ультимативные настройки графики.

видеокарта GeForce RTX 4060 выдаёт 111 fps несмотря на ультимативные настройки графики. В Street Fighter 6 количество кадров достигло 60 fps, при этом настройки также были выставлены на максимальные.

количество кадров достигло 60 fps, при этом настройки также были выставлены на максимальные. А вот в God Of War пришлось использовать масштабирование. За счёт DLSS удалось достичь свыше 80 кадров в секунду не теряя максимальных настроек графики.

пришлось использовать масштабирование. За счёт DLSS удалось достичь свыше 80 кадров в секунду не теряя максимальных настроек графики. В Horizon Zero Dawn GeForce RTX 4060 показала себя неплохо, демонстрируя стабильный фрамрейт и средние 79 кадров в секунду с ультимативной графикой.

GeForce RTX 4060 показала себя неплохо, демонстрируя стабильный фрамрейт и средние 79 кадров в секунду с ультимативной графикой. Неплохо у видеокарты идут дела и в Spider-Man: Miles Morales , где фрамрейт достиг 86 кадров в секунду на самых высоких графических настройках.

, где фрамрейт достиг 86 кадров в секунду на самых высоких графических настройках. Неплохо себя GeForce RTX 4060 показала и в Microsoft Flight Simulator , где на максималках удалось выжать 79 кадров в секунду.

, где на максималках удалось выжать 79 кадров в секунду. Ну а в Cyberpunk 2077 фрамрейт достиг 85 fps без необходимости снижения настроек графики.



Как видите, результаты очень высокие, но есть один минус, о котором необходимо сказать. Дело в том, что блогеры ETA PRIME использовали процессор Core i9-13900K. Пожалуй, у потенциальных покупателей денег на такую мощную систему нет, поэтому реальные показатели будут ниже. Ну а представители канала Digital Foundry доказали, что в большинстве игр GeForce RTX 4060 ничем не лучше Radeon RX 7600. Что любопытно, уже сегодня есть тайтлы, в которых старушка GeForce RTX 3060 выходит вперёд. Это The Last of Us Part I и Star Wars Jedi: Survivor. Обе новинки обладают повышенными требованиями к железу и количеству видеопамяти, поэтому видеокарта с 12 Гб памяти получает дополнительный буст. Блогеры предполагают, что со временем требовательных новинок будет больше, а значит GeForce RTX 4060 только кажется выгодной. На самом деле в некоторых сценариях она даже хуже аналога прошлого поколения, ну а наличие в продаже Radeon RX 7600 за 250 долларов и вовсе ставит вопрос о необходимости снижения цен на новинку NVIDIA. Обе команды полагают, что в качестве апгрейда для владельцев старых видеокарт прошлых поколений GeForce RTX 4060 может себя показать с лучшей стороны. Особенно это касается тех, кто ещё не имел видеокарты с трассировкой лучей и технологией масштабирования. Для этих геймеров GeForce RTX 4060 окажется настоящим технологическим чудом. Ну а на самом деле мы видим небольшой прогресс и не самую адекватную цену. Кстати, спрос на новую видеокарту низкий, а в Японии за первую половину дня 29 июня была куплена всего 1 единица.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus На порядок упала цена Samsung S22 Ultra MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti