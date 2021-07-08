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Сегодня сложно встретить серию игр, которая была бы так узнаваема и популярна, как франшиза серии Assassin’s Creed. С момента своего выхода в 2007 году она пережила взлёты и падения, а несколько проектов оказались откровенно провальными. Что любопытно, если критики не устают отвешивать в сторону серии нелицеприятные эпитеты, то обычные геймеры предпочитают голосовать за неё рублём, что позволяет Ubisoft не только с лихвой возвращать вложения в разработку, но и находить новые идеи для продолжения. Напомним, что Assassin’s Creed Valhalla не завершена. Сюжет главной героини, которые всё ещё ищет ответы, на закончен и нуждается в жирной точке.

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До сегодняшнего дня по сети ходили обрывистые сведения о планах Ubisoft, ну а сегодня студия официально заявила, что следующая часть будет носить название Infinity. Что любопытно, инсайдеры тут же сообщили, о том, что перед нами первая онлайн игра в серии Assassin’s Creed. Она будет больше напоминать GTA Online с нотками Fortnite. Неясно, решили ли ребята изобрести новый жанр, но многим геймерам подобные новости точно не понравятся. Дело в том, что серия оставалась чуть ли не единственной, которая в первую очередь создавалась для одиночного прохождения. Никакого кооператива и многопользовательской составляющей. Что же, это нельзя назвать странным, ведь в последнее время всё к этому шло.

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Дело в том, что разработчики всё активнее продвигали попытки монетизации контента. Для геймеров был открыт настоящий игровой магазин, в котором продавались уникальные предметы, а также создана специальная валюта, получить которую можно было только за выполнение отдельных квестов. Ну или за реальные деньги.

Инсайдеры уверяют, что до релиза как минимум несколько лет. Значит ли это, что одиночную Assassin’s Creed мы не увидим ещё очень долго, неясно. Но для тех, кто ждал в 2022 продолжения, это станет неприятным сюрпризом. Отдельно сообщается, что мир онлайн-версии Assassin’s Creed будет постоянно развиваться. Нам покажут не только уже знакомые места, но и совсем новые. Кроме того, контент будет постоянно добавляться, а каждая локация может работать не так, как другая (не спрашивайте, что это значит).

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Кстати, все предыдущие игры создавали две студии: в Квебеке и Монреале. Каждая из них выпускала свою игру в порядке очереди, ну а на этот раз разработка доверена небольшой студии, созданной силами материнской компании Ubisoft. Как всё это понимать, и что ждёт серию в будущем, мы пока не знаем.