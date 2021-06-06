Легион хакеров Anonymous объявил Илону Маску войну – подробности и опровержение
Илон Маск заигрался. В последние месяцы ему достаточно написать несколько слов в Твиттере или опубликовать незамысловатую картинку, и рынок криптовалют падает на десятки миллиардов долларов или растёт. Он пообещал появление полностью автономного ИИ в автомобилях Tesla ещё в 2020 году, но пока кроме аварий с трагическими последствиями ничего подобного нет. Мало того, за возможность получить сырой алгоритм нужно заплатить 10 000 долларов. С критикой подобных действий выступают многие известные лица, но пока безрезультатно. Сегодня случилось то, что могло бы остановить Илона, но, похоже, ничего подобного не будет.
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Вначале к сути новости. Сегодня хакеры из группы Anonymous выпустили несколько видео, в которых объявили Илону Маску войну. В конце материала мы разместим ролик, который позволят ознакомиться с позицией антигероев. Давайте перечислим претензии, предъявляемые к Илону Маску. Прежде всего ему вменяют в вину тот факт, что он манипулирует жизнями миллионов владельцев криптовалют, теряющих деньги из-за шуток миллиардера.
Не забыли неизвестные и о тяжёлом труде рабочих на заводах Tesla, о государственных субсидиях, за счёт которых он умудрился продавать свои машины гораздо дороже рыночных цен. Отдельно упоминается литий, являющийся крайне опасным химическим элементом. При этом использование его в составе батарей в столь массовых количествах вредит окружающей среде. Якобы, чистые с экологической точки зрения автомобили Илона Маска не могут считаться таковыми, ведь они наносят во время производства вред окружающей среде гораздо больше, чем бензиновые. Всё это замалчивается, а сам Илон не желает всего этого признавать. В конце главе Tesla недвусмысленно намекнули на предстоящие проблемы, не став конкретизировать последствия.
Через некоторое время заявление сделали сами Anonymous. Они отметили, что непричастны к случившемуся. Что любопытно, сам Илон Маск опубликовал за последние часы несколько твитов, но сделал вид, что ничего не знает об угрозах. Может быть, он сразу был в курсе, что это просто поток мыслей обиженного его действиями человека, которые не имеет реальной власти и сил, а значит не стоит на него обращать никакого внимания. Как бы то ни было, пока поступило только опровержение, но подробных комментариев нет.
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