Эмулятор PlayStation 3 получил важные улучшения графики и стабильности в God of War 3 и Last of Us
PlayStation 3 ужа давно неактуальна. Тем не менее там есть множество проектов, которые так и остались эксклюзивами и никогда не выпускались на других платформах. Именно это привлекает тысячи энтузиастов, участвующих в разработке самого лучшего и мощного эмулятора RPCS3. Стоит отметить, что за последние годы он значительно продвинулся в развитии, но всё ещё требует доработки.
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По словам разработчиков, последний блид принёс значительные улучшения графики и повышение стабильности в самых культовых и популярных проектах: God of War 3 и The Last of Us. Кроме того, теперь в игре Gran Turismo 5 вы можете получить столько fps, сколько вытянет ваша видеокарта и процессор.
Разработчики утверждают, что, благодаря оптимизациям, удалось добиться стабильной работы на процессорах уровня Ryzen 5 3600. Однако, для получения максимальных настроек графики, вам придётся обзавестись чем-то помощнее.
Одновременно с этим разработчики сообщили, что теперь пользователи сами могут выбирать, какие патчи включать вместе с запуском программы. Это не только позволит снизить требования к системе, но и настроить игру на свой вкус. По их словам, RPCS3 находится на такой стадии разработки, что позволяет без вылетов окончить эти и многие другие игры.
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