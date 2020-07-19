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Видеокарта или процессор – изучаем проблему раскрытия видеокарты в современных играх – 4 бюджетных ядра в тестировании Gecid

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Никто точно не знает, кто первым заявил, что процессор обязан раскрывать видеокарту, а иначе компьютер будет неполноценным. Мощная карта начнёт трудиться в холостую, а нереализованная мощь так и останется виртуальной. Пожалуй, эта тема достойна целого цикла статей. Будем надеяться, авторы нашего сайта на своих примерах докажут правомерность или ложность тех или иных высказываний. 

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Сегодня мы дадим слово ребятам с сайта Gecid. Они взяли довольно слабенький процессор и самую быструю видеокарту, пытаясь выяснить: раскроет ли 4-ядерный Core i3-9100F монстра в лице GeForce RTX 2080 Ti. С инструментарием и методикой тестирования можно ознакомиться на видео ниже. От себя добавим, что в каждой игре при переходе на более высокие разрешения приходилось снижать настройки графики, что стало наиболее заметно в 4К. Набор игр, в которых изучалось зависимость одной переменной от другой, следующий:

  • World of Tanks
  • ARK: Survival Evolved
  • Rust
  • Escape from Tarkov
  • PlayerUnknown's Battlegrounds
  • Fortnite: Battle Royale
  • Apex Legends
  • Call of Duty: Warzone
  • The Witcher 3: Wild Hunt
  • Tom Clancy’s The Division 2
  • NFS: Heat
  • Metro: Exodus
  • DOOM Eternal
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Мы не будем приводить данные по каждой игре, поскольку, как выяснилось, почти везде наблюдается примерно одинаковая картина. Так, в разрешении 1080р 4-ядерный Core i3-9100F оказался достаточным для раскрытия видеокарты RTX 2080 Ti. Можно сказать, что у процессора даже оставался небольшой запас, хотя с более продвинутым чипом можно было бы отыграть несколько fps. Что до более высоких разрешений, то в некоторых играх уже на 2К чувствуется, что видеокарта слегка упёрлась в процессор, однако количество кадров в секунду от этого почти не страдает. А вот тем, кто играет в 4К уже стоит задуматься о замене процессора, поскольку системе явно тесно.

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Вывод простой: в первую очередь нужно обновлять видеокарту. При наличии современного 4-ядерного процессора в разрешении 1080р вы не почувствуете упора в потолок. Что до раскрытия видеокарты процессором, то это актуально либо для очень слабых чипов, либо для сверхвысоких разрешений. Выше приведены результаты тестов в разрешениях 1080р, 2К и 4К. 


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