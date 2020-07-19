Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Никто точно не знает, кто первым заявил, что процессор обязан раскрывать видеокарту, а иначе компьютер будет неполноценным. Мощная карта начнёт трудиться в холостую, а нереализованная мощь так и останется виртуальной. Пожалуй, эта тема достойна целого цикла статей. Будем надеяться, авторы нашего сайта на своих примерах докажут правомерность или ложность тех или иных высказываний.

реклама

Сегодня мы дадим слово ребятам с сайта Gecid. Они взяли довольно слабенький процессор и самую быструю видеокарту, пытаясь выяснить: раскроет ли 4-ядерный Core i3-9100F монстра в лице GeForce RTX 2080 Ti. С инструментарием и методикой тестирования можно ознакомиться на видео ниже. От себя добавим, что в каждой игре при переходе на более высокие разрешения приходилось снижать настройки графики, что стало наиболее заметно в 4К. Набор игр, в которых изучалось зависимость одной переменной от другой, следующий:

World of Tanks

ARK: Survival Evolved

Rust

Escape from Tarkov

PlayerUnknown's Battlegrounds

Fortnite: Battle Royale

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

The Witcher 3: Wild Hunt

Tom Clancy’s The Division 2

NFS: Heat

Metro: Exodus

DOOM Eternal

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Мы не будем приводить данные по каждой игре, поскольку, как выяснилось, почти везде наблюдается примерно одинаковая картина. Так, в разрешении 1080р 4-ядерный Core i3-9100F оказался достаточным для раскрытия видеокарты RTX 2080 Ti. Можно сказать, что у процессора даже оставался небольшой запас, хотя с более продвинутым чипом можно было бы отыграть несколько fps. Что до более высоких разрешений, то в некоторых играх уже на 2К чувствуется, что видеокарта слегка упёрлась в процессор, однако количество кадров в секунду от этого почти не страдает. А вот тем, кто играет в 4К уже стоит задуматься о замене процессора, поскольку системе явно тесно.

реклама

реклама

реклама

Вывод простой: в первую очередь нужно обновлять видеокарту. При наличии современного 4-ядерного процессора в разрешении 1080р вы не почувствуете упора в потолок. Что до раскрытия видеокарты процессором, то это актуально либо для очень слабых чипов, либо для сверхвысоких разрешений. Выше приведены результаты тестов в разрешениях 1080р, 2К и 4К.



