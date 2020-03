Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В то время как во многих странах объявлен карантин, лучшим выходом развлечь себя в эти дни для многих стали интерактивные развлечения. Это и потоковые сервисы, предоставляющие доступ к огромной коллекции фильмов и сериалов со скидками. Не остались в стороне разработчики игр, проводящие регулярные распродажи и акции. На этот раз сделать сюрприз геймерам решила CD Projekt Red, игры которой продаются со скидками до 85%.

Пожалуй, наиболее интересным предложением стала игра The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year edition. Купить её можно всего за 450 рублей. Скидка на самую полную версию составляет 70%. Тем, у кого оригинальная игра уже куплена, предоставляются скидки на дополнения Blood & Wine и Hearts of Stone. Каждое из них реализуется с 60% выгодой.

Ещё более внушительные скидки предоставляются на первые две игры серии The Witcher. Скидки достигают 85%, что позволяет взять их для коллекции фанатам приключений Геральта из Ривии. Довольно спорная и не получившая должного внимания The Witcher Adventure Game в настоящее время также реализуется со скидкой 85% и стоит всего 37 рублей.

Напомним, что ранее аналитики уже высказались, что игры могут спасти от заражения коронавирусом множество людей. Самоизоляция перестала быть проблемой. По их мнению, благодаря эпидемии, игры могут стать ещё более популярными, чем сейчас.