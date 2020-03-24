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В то время как во многих странах объявлен карантин, лучшим выходом развлечь себя в эти дни для многих стали интерактивные развлечения. Это и потоковые сервисы, предоставляющие доступ к огромной коллекции фильмов и сериалов со скидками. Не остались в стороне разработчики игр, проводящие регулярные распродажи и акции. На этот раз сделать сюрприз геймерам решила CD Projekt Red, игры которой продаются со скидками до 85%.

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Пожалуй, наиболее интересным предложением стала игра The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year edition. Купить её можно всего за 450 рублей. Скидка на самую полную версию составляет 70%. Тем, у кого оригинальная игра уже куплена, предоставляются скидки на дополнения Blood & Wine и Hearts of Stone. Каждое из них реализуется с 60% выгодой.

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Ещё более внушительные скидки предоставляются на первые две игры серии The Witcher. Скидки достигают 85%, что позволяет взять их для коллекции фанатам приключений Геральта из Ривии. Довольно спорная и не получившая должного внимания The Witcher Adventure Game в настоящее время также реализуется со скидкой 85% и стоит всего 37 рублей.

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