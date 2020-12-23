В Cyberpunk 2077 нашли скрытый режим графики Cinematic RTX для топовых GPU - инструкция по активации
Cyberpunk 2077 оказался весьма требовательной к железу игрой, способной выжать все соки даже из самых топовых комплектующих. Отчасти это связано с не самой лучшей оптимизацией, но всё же стоит отметить, что Cyberpunk 2077 это ещё и очень красивая игра с массой продвинутых графических технологий на борту.
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Многие пользователи думали, что все визуальные особенности игры уже досконально изучены, но оказалось, что разработчики из CD Project Red скрыли в коде игры ещё один интересный секрет, который смог обнаружить энтузиаст под ником andwhat112 с сайта NexusMods. Он смог найти в игре скрытую настройку графики под названием Cinematic RTX, которая предлагает даже большую детализацию картинки, чем Psycho RTX. Автор открытия поделился подробным гайдом по включению визуальной опции.
При активации этого режима игра начинает потреблять на 2 ГБ больше видеопамяти, чем на самых максимальных настройках, доступных в игре изначально. Разница между Cinematic RTX и обычными максималками заключается в более качественных тенях и ещё сильнее улучшенном освещении, хотя отличия нужно искать с лупой. Для включения настройки в Steam-версии игры требуется щёлкнуть правой кнопкой на иконку Cyberpunk 2077 в библиотеке, выбрать пункт "свойства" и в параметры запуска добавить строчку -qualityLevel = Cinematic_RTX.
Для GoG-версии нужно отыскать exe-файл игры (по умолчанию расположен в C:\Program Files (x86)\Cyberpunk2077\bin\x64\ directory), создать его ярлык и открыть его свойства. Там в поле "Объект" после адреса исполняемого файла нужно дописать всё ту же строчку -qualityLevel = Cinematic_RTX.
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