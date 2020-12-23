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Cyberpunk 2077 оказался весьма требовательной к железу игрой, способной выжать все соки даже из самых топовых комплектующих. Отчасти это связано с не самой лучшей оптимизацией, но всё же стоит отметить, что Cyberpunk 2077 это ещё и очень красивая игра с массой продвинутых графических технологий на борту.

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Многие пользователи думали, что все визуальные особенности игры уже досконально изучены, но оказалось, что разработчики из CD Project Red скрыли в коде игры ещё один интересный секрет, который смог обнаружить энтузиаст под ником andwhat112 с сайта NexusMods. Он смог найти в игре скрытую настройку графики под названием Cinematic RTX, которая предлагает даже большую детализацию картинки, чем Psycho RTX. Автор открытия поделился подробным гайдом по включению визуальной опции.

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При активации этого режима игра начинает потреблять на 2 ГБ больше видеопамяти, чем на самых максимальных настройках, доступных в игре изначально. Разница между Cinematic RTX и обычными максималками заключается в более качественных тенях и ещё сильнее улучшенном освещении, хотя отличия нужно искать с лупой. Для включения настройки в Steam-версии игры требуется щёлкнуть правой кнопкой на иконку Cyberpunk 2077 в библиотеке, выбрать пункт "свойства" и в параметры запуска добавить строчку -qualityLevel = Cinematic_RTX.

Для GoG-версии нужно отыскать exe-файл игры (по умолчанию расположен в C:\Program Files (x86)\Cyberpunk2077\bin\x64\ directory), создать его ярлык и открыть его свойства. Там в поле "Объект" после адреса исполняемого файла нужно дописать всё ту же строчку -qualityLevel = Cinematic_RTX.

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