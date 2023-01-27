Русскоязычные системы являются одной из целей этого вымогателя

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Специалисты по информационной безопасности из компании Trend Micro обнаружили новый вариант приложения-вымогателя. Эта версия применяет программный интерфейс стороннего инструмента поисковой системы Windows под названием Everything.

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Программа-вымогатель Mimic нацеливается на русскоязычных и англоязычных пользователей. Функциональные возможности у неё следующие:

Сбор информации о системе.

Обход контроля учётных записей (UAC).

Отключение Защитника Windows.

Отключение телеметрии Windows.

Активация мер защиты от отключения.

Размонтирование виртуальных дисков.

Завершение процессов и сервисов.

Отключение спящего режима и выключение системы.

Удаление индикаторов.

Предотвращение восстановления системы.

Атака начинается с получения жертвой исполняемого файла, скорее всего по электронной почте. При запуске файла извлекается четыре других файла, включая основной, дополнительные и инструменты для отключения Защитника Windows.

Дальше Mimic использует поиск Everything и файл «Everything32.dll», чтобы найти файлы с определёнными именами и расширениями. Это позволяет программе узнать зашифрованные файлы и избегать таких, которые могут сделать систему непригодной для использования в случае блокировки.

Следом приложение добавляет расширение .QUIETPLACE к зашифрованным файлам и показывает записку с требованием выкупа. Платить предлагается в биткоинах, а сумма рассчитывается на основе количества зашифрованных файлов.

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Чтобы не стать жертвой приложений-вымогателей, не следует открывать письма от неизвестных адресатов, и тем более вложенные в них файлы. Также не помешает антивирус с регулярным обновлением базы данных и резервные копии важных для вас файлов, напоминает Neowin.