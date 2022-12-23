Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Банковский Android-троян Godfather опустошает пользовательские кошельки
При этом он не трогает аппараты стран бывшего СССР
рекомендации
ASUS 3050 все еще за 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming

Android-троян Godfather атаковал более 400 банковских и криптовалютных приложений в 16 странах. По сведениям занимающейся кибербезопасностью компании Group-IB, Godfather был активен между июнем 2021 года и октябрём 2022. Тогда половина его целей была банковскими приложениями, а остальные представляли собой криптовалютные кошельки и биржи. 49 целей были американскими компаниями, 31 турецкими и 30 испанскими. Были жертвы из Канады, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши.

реклама

Когда пользователь Android-устройства открывает фальшивое уведомление или пытается открыть реальное приложение, ставшее жертвой трояна, на экране появляется фальшивое окно. Пользователь вводит туда логин и пароль на вход в приложение и они отправляются злоумышленникам. Godfather умеет обходить двухфакторную авторизацию, что многократно повышает его опасность.

Group-IB сообщает, что троян распространяется через «ложные приложения» из Google Play. По состоянию на октябрь жертвами стали 215 международных банков, 94 криптовалют и 110 бирж криптовалют в США, Турции, Испании, Канаде, Германии, Франции и Великобритании.

При этом Godfather не заражает устройства из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана и Таджикистана. Троян записывает экран жертвы, отправляет поддельные текстовые сообщения с зараженного устройства и т.д.

Одно из приложений из магазина Google Play, связанное с Godfather, называется Currency Converter Plus. При открытии вредоносной программы появляется поддельная версия Google Protect с анимацией. Выглядит так, словно приложение сканируется механизмом защиты Google, но в реальности этого не происходит. Пользователь думает, что приложение отсканировано и вредоносное ПО не обнаружено, после чего вводить логин и пароль банковского приложения. Иконка приложения не показывается в списке установленных программ.

рекомендации
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
13600K очень дешево в Регарде

Group-IB рекомендует всегда обновлять систему Android до последней версии, чтобы уменьшить риск. Жаль только, что на сотни миллионов смартфонов никогда не придёт ни последняя версия, ни даже Android 11. Также Group-IB рекомендует не устанавливать приложений из сторонних магазинов. Следует смотреть на запрашиваемые программами разрешения. Например, приложения-клавиатуры явно должны справляться со свей работой без доступа к камерам, пишет Phonearena.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#android #безопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Группа вымогателей использовала данные хакерской группы Lapsus$ для подписи вредоносного ПО
Очередная критическая уязвимость в стиле EternalBlue угрожает Windows-компьютерам по всему миру.
Хакеры всё же получили доступ к данным хранилищ пользователей менеджера паролей LastPass
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
137
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 9-й: Encased
28
NASA запечатлело черную дыру, разорвавшую звезду весьма необычным образом
2
ASUS выпустит прокачанную и очень дорогу GeForce RTX 4090 серии Noctua с «бесшумным» кулером
15
США теперь стараются блокировать инициативы Китая по разработке и производству чипов в зачаточном состоянии
23
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ стали недоступны геймерам – за GeForce RTX 4090 просят 185 000р
15
Видеокарты NVIDIA в российских магазинах резко подорожали из-за обрушения курса рубля
8
Новый "Аватар: Путь воды" сломал оборудование нескольких кинотеатров из-за высокого качества
10
Белорусское предприятие «Горизонт» начало серийный выпуск и продажу ноутбуков
4
В российских кинотеатрах начали показывать "Аватар: Путь воды", но с изменённым названием
16
В РФ создали продвинутый ИИ для отлова «зайцев» на платных скоростных трассах ЦКАД и М-12
2
В Донецке ранен Дмитрий Рогозин, попавший под обстрел в ресторане "Шеш-Беш"
148
Как русские хакеры взломали аэропорт Джона Кеннеди, а американцы заработали на этом 700 000 000р
+
YouTube : Кто не с нами - тот забанен
64
Китайский премиум-седан Hongqi H9, который сравнивают с Mercedes-Benz S-Klasse и BMW 7, будет официально продаваться в России
1
Российские геймеры раскупили сильно подорожавшие видеокарты NVIDIA опасаясь роста цен в январе
7
В сети появились предполагаемые цены и спецификации Intel Raptor Lake
7
Micron считает, что память типа DDR5 начнёт доминировать в поставках с середины 2024 года
1
Курс рубля может обвалиться до 85 за 1 доллар – почему рубль дешевеет, и где находится валютное дно
54
Видео: возвращение Алисы Селезнёвой в тизер-трейлере фильма «Сто лет тому вперёд»
15

Популярные статьи

Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
57
ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники
7
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Декабрь)
4
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
193
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
119
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
102
На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57
29
Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
26

Сейчас обсуждают

eightylvl
19:40
Фильмы, которые я посмотрел за последние 3 месяца: -
Краткий обзор фильмов, которые посмотрел за последние 3 месяца
3000kyky Sakh
19:40
Что за неосведомленность? Все фильмы показывают с частотой кадров 24фпс. Это не кол-во миганий подсветки в секунду. В любом кинопроекторе стоит орбюратор, увеличивающий частоту миганий в три раза. Дл...
В Москве уже можно посмотреть Аватар 2 – как блокбастер попал на экраны РФ, и сколько стоит билет
Megagad
19:39
тестирования? Настройки? ТОЧНО? Ибо Ни ГПУ-З, ни АИДА, ни HWiNFO, ни даже ФПС монитор НЕ НАСТРАИВАЮТ И НЕ ТЕСТИРУЮТ ВИДЯХУ! Это "мониторинговые" утилиты!!! Да и остальные как-бы "не очень" - бублик и ...
10 лучших утилит для настройки и тестирования видеокарт
Мажор
19:39
Да нам пофигу на твою невть
В. Путин обещает «пощёлкать» ЗРК Patriot и рассказал о причинах затягивания хода СВО в Украине
Мегавольт
19:38
После терма портного камэрон умер для меня, пора ему на пенсию.
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
ахахаxа
19:38
за победу в войне только,иначе Россию уничтожат.Поэтому кто тут в России хочет жить,то только побеждать в войне на Украине надо щас.Там 54 страны планеты щас лезут на Россию,поэтому небыстро и на измо...
Рубль после стремительного падения начал резко укрепляться
Pilat2009
19:37
Мда,диагноз ясен.Хотя чему удивлятся-чему в школе учат,то и растет
В. Путин обещает «пощёлкать» ЗРК Patriot и рассказал о причинах затягивания хода СВО в Украине
glaceauhareng
19:36
Посмотрел на торэнде, говнище, 3 часа в топку. Ужос, что за *овно такое, как это можно было снять. Неужели кто-то ещё за "это" платит? Сюжет можно одной фразой описать "всё как в первой части, по круг...
Стоит ли смотреть новый фильм Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды"
Мажор
19:35
Ты дебил что ли, какой совок. Я 2002 года рождения. Это ты скорее всего старой пердун, про какой-то совок всё пишешь. Вот ты видимо и мечтаешь попасть в совок, такие познания... ❗Путин в Туле личн...
В. Путин обещает «пощёлкать» ЗРК Patriot и рассказал о причинах затягивания хода СВО в Украине
Вежливый N-A-S-A_M_S
19:35
Bloomberg: В Китае с начала декабря ковидом заразились 248 миллионов человек Это почти 18% населения. кажется нефть уронили
В. Путин обещает «пощёлкать» ЗРК Patriot и рассказал о причинах затягивания хода СВО в Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем