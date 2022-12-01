Недавно стало известно, что европейский регулятор пригрозил Илону Маску запретить работу сервиса Twitter на всём континенте. От него требуют соблюдения правил модерации контента, установленных Законом о цифровых услугах. В Twitter говорят, что ничего не меняли после отмены правила против дезинформации о COVID.
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В компании сделали это заявление через неделю после изменений в обработке дезинформации о COVID. Точнее говоря, эта политика прекратила действовать. Это означает значительные изменения в модерации контента, как и восстановление аккаунтов ранее заблокированных пользователей.
Комиссар ЕС Тьерри Бретон предупредил Маска о необходимости соблюдения правил Еврокомиссии в ходе видеовстречи. «Предстоит огромная работа, поскольку Twitter должен внедрить прозрачную политику пользователей, значительно усилить модерацию контента и защитить свободу слова, бороться с дезинформацией и ограничить таргетированную рекламу», — эти слова Бретона Маску приводит Reuters. «Маск и Бретон договорились, что ЕС проведёт «стресс-тест» в штаб-квартире Twitter в начале будущего года, оценивая соответствие Twitter правилам ЕС».
Financial Times сообщает, что «Бретон требует от Twitter придерживаться контрольного списка правил, включая отказ от «произвольного» подхода к восстановлению заблокированных пользователей, «агрессивного» распространения дезинформации и согласие на «обширный независимый аудит» платформы в следующем году».
«Маска предупредили, что в случае отказа от соблюдения этих правил Twitter рискует нарушить новый Закон ЕС о цифровых услугах. Этот закон задаёт глобальный стандарт того, как технологии должны контролировать контент в интернете. В таком случае Twitter могут запретить в Европе или оштрафовать на сумму до 6% от мирового оборота компании.
Маск высказал мнение, что Закон о цифровых услугах «очень разумен». Одно из «требований ЕС состоит в том, что Маск должен предоставить чёткие критерии, по которым пользователи могут быть забанены». В случае в Дональдом Трампом Маск восстановил его аккаунт после опроса пользователей Twitter.
Сообщение в блоге Twitter опровергает мнение о том, что нехватка персонала мешает надлежащей модерации контента. Увольнения и добровольный уход из компании за последние недели значительно сократили численность персонала.
Бывший глава отдела доверия и безопасности Twitter Йоэль Рот сообщил, что ушёл в отставку, поскольку Маск правит как диктатор, а массовые увольнения и добровольные отставки ухудшают способность Twitter блокировать вредоносный контент. По его мнению, автоматизированные системы не могут полностью заменить людей, и что в Twitter не осталось «достаточно людей для такой работы, пишет Arstechnica.