Twitter утверждает, что «ни одна из политик сервиса не изменилась»

Недавно стало известно, что европейский регулятор пригрозил Илону Маску запретить работу сервиса Twitter на всём континенте. От него требуют соблюдения правил модерации контента, установленных Законом о цифровых услугах. В Twitter говорят, что ничего не меняли после отмены правила против дезинформации о COVID.

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В компании сделали это заявление через неделю после изменений в обработке дезинформации о COVID. Точнее говоря, эта политика прекратила действовать. Это означает значительные изменения в модерации контента, как и восстановление аккаунтов ранее заблокированных пользователей.

Комиссар ЕС Тьерри Бретон предупредил Маска о необходимости соблюдения правил Еврокомиссии в ходе видеовстречи. «Предстоит огромная работа, поскольку Twitter должен внедрить прозрачную политику пользователей, значительно усилить модерацию контента и защитить свободу слова, бороться с дезинформацией и ограничить таргетированную рекламу», — эти слова Бретона Маску приводит Reuters. «Маск и Бретон договорились, что ЕС проведёт «стресс-тест» в штаб-квартире Twitter в начале будущего года, оценивая соответствие Twitter правилам ЕС».

Financial Times сообщает, что «Бретон требует от Twitter придерживаться контрольного списка правил, включая отказ от «произвольного» подхода к восстановлению заблокированных пользователей, «агрессивного» распространения дезинформации и согласие на «обширный независимый аудит» платформы в следующем году».

«Маска предупредили, что в случае отказа от соблюдения этих правил Twitter рискует нарушить новый Закон ЕС о цифровых услугах. Этот закон задаёт глобальный стандарт того, как технологии должны контролировать контент в интернете. В таком случае Twitter могут запретить в Европе или оштрафовать на сумму до 6% от мирового оборота компании.

Маск высказал мнение, что Закон о цифровых услугах «очень разумен». Одно из «требований ЕС состоит в том, что Маск должен предоставить чёткие критерии, по которым пользователи могут быть забанены». В случае в Дональдом Трампом Маск восстановил его аккаунт после опроса пользователей Twitter.

Сообщение в блоге Twitter опровергает мнение о том, что нехватка персонала мешает надлежащей модерации контента. Увольнения и добровольный уход из компании за последние недели значительно сократили численность персонала.

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Бывший глава отдела доверия и безопасности Twitter Йоэль Рот сообщил, что ушёл в отставку, поскольку Маск правит как диктатор, а массовые увольнения и добровольные отставки ухудшают способность Twitter блокировать вредоносный контент. По его мнению, автоматизированные системы не могут полностью заменить людей, и что в Twitter не осталось «достаточно людей для такой работы, пишет Arstechnica.