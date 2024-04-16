Публиковать посты бесплатно можно будет через 3 месяца после регистрации

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который приобрел социальную сеть Twitter, а также провел в ней ряд скандальных реформ и увольнений, после чего переименовал в X, заявил, что планирует ввести в ней плату для новых пользователей за право публиковать сообщения. По мнению бизнесмена, это позволит отпугнуть значительную часть ботов и троллей, с засильем которых не всегда справляется модерация. При этом публиковать посты бесплатно, по задумке Маска, можно будет спустя 3 месяца после регистрации.

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Эксперты по информационной безопасности и многие интернет-пользователи восприняли новость со скепсисом: капчи тоже должны защищать интернет-ресурсы от ботов, но существуют сервисы, предлагающие их разгадывание за весьма скромное вознаграждение. Также ботоводы могут регистрировать сотни и тысячи аккаунтов заранее, а использовать их через несколько месяцев, или приобретать взломанные учетные записи. По мнению ряда комментаторов, заявление Маска направлено на то, чтобы создать шумиху вокруг соцсети X и привлечь в нее новых пользователей, которые поспешат зарегистрироваться, чтобы в будущем не платить за размещение постов, если предприниматель действительно пойдет на описанный им шаг.