Платформа X (заблокирована в РФ) вводит плату для новых пользователей в попытке сдержать наплыв ботов на платформе. Эксперты скептически оценивают меру, предлагая альтернативные пути решения.

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С тех пор, как Илон Маск возглавил X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), на платформе происходят постоянные изменения и неоднозначные решения. Согласно сообщению от надежного источника X Daily News, в ближайшее время X начнет взимать небольшую плату с новых пользователей.



Как сообщается, на сайте X были обнаружены строки текста, упоминающие о небольшой ежегодной оплате для новых аккаунтов. Это ограничит возможности новых пользователей, не позволяя им публиковать посты, ставить лайки или делиться публикациями других. Тем не менее, подписываться на аккаунты и просматривать контент можно будет бесплатно.



Генеральный директор X Илон Маск подтвердил грядущие изменения, заявив, что небольшая плата за доступ новых пользователей - единственный способ сдержать "безжалостную атаку ботов" на платформу. По его словам, комиссия, вероятно, составит около 1 доллара, но может варьироваться в зависимости от региона. Кроме того, новые пользователи смогут публиковать контент бесплатно после трехмесячного периода.



Маск считает, что эта мера поможет ограничить использование аккаунтов ботов, с чем он давно пытается бороться. Политика уже тестировалась в Новой Зеландии и на Филиппинах в рамках программы "Не бот".



Однако некоторые эксперты скептически оценивают данное решение, отмечая, что лучшим выходом было бы просто пометка ботов как таковых. Это помогло бы пользователям распознавать подлинность активности в сети. Кроме того, новая политика может навредить росту и привлечению новой аудитории на платформу X.