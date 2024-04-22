Владелец платформы Х восстановил заблокированные бразильским судом аккаунты сторонников экс-президента

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару высоко оценил Илона Маска, как сторонника свободы слова в своей попытке противостоять Верховному суду страны из-за возрастающих юридических проблем.

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На воскресном митинге в Рио-де-Жанейро Болсонару и его сторонники раскритиковали суд за чрезмерно рьяное поведение и антидемократичность, выступая против судьи Александра де Мораеса, который ведет расследования в отношении Болсонару и пытается ограничить свободу слова в регионе.

Маск, владелец социальной платформы Х, обещал бороться с судом и восстанавливать заблокированные аккаунты пользователей в рамках борьбы с фейковыми новостями. Однако, позже компания заявила о соблюдении законов.

И Болсонару, и Маск утверждают, что суд превышает свои полномочия, подрывая свободу слова, в то время как суд требует блокировать большое количество аккаунтов, обвиняя их в дезинформации.

Маск получил похвалу от Болсонару за демонстрацию смелости в деле защиты демократии. Правый депутат Густаво Гайер обратился к Маску на английском языке, предполагая, что тот следит за событиями.

Митинг направлен на ослабление импульса расследования предполагаемого государственного переворота, связанного с Болсонару после его поражения на выборах 2022 года. Это событие дало Болсонару возможность мобилизовать свою правую базу в преддверии муниципальных выборов, на которых его партия стремится продолжить успехи, нацеливаясь на 1000 побед и подготовку к вызову Луле да Силве в 2026 году.

"Не унывайте и продолжайте бороться, если со мной случится что-то плохое", - сказал Болсонару.