Известно о мощности зарядки 66 Вт и 100 Вт

Не так давно появлялись сведения о том, что компания Huawei собирается в конце октября у себя на родине выпустить новую серию смартфонов. Теперь появилось официальное подтверждение анонса аппаратов семейства Hi Nova 10 20 октября.

В число этих смартфонов войдёт основная модель Hi Nova 10 и версия Hi Nova 10 Pro. В начале года этот же производитель представил смартфоны Nova 10 и Nova 10 Pro. Из-за санкций со стороны США оба они могли предложить стандарт связи максимум 4G. На этот раз смартфоны Hi Nova 10 получили поддержку 5G, а в остальном их возможности должны быть сходными с моделями Nova 10.

Судя по более ранним утечкам данных, базовая модель получит зарядку мощностью 66 Вт, тогда как Pro предложит мощность 100 Вт. Продажи Hi Nova 10 могут начаться 29 октября. Nova 10 Pro обладает экраном OLED с диагональю 6,78 дюйма с частотой 120 Гц и разрешением 2652 x 1200 пикселей. Спереди у него располагается камера с разрешением 60 Мп.

Оба представленных в начале года смартфона работают на процессоре Snapdragon 778. На этот раз есть поддержка 5G и чип должен быть другим, но модель пока неизвестна, пишет Gizmochina.