Среди аппаратов второго эшелона больше чипов MediaTek

Бенчмарк AnTuTu опубликовал список из 10 самых быстрых флагманских смартфонов за сентябрь на территории Китая. В этом списке много аппаратов на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. При этом Asus ROG Phone 6 на процессоре MediaTek Dimensity 9000+ сумел занять первое место.

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Как видно на приведённом изображении, ROG Phone 6D возглавляет список топ-10 самых производительных аппаратов. Вариант смартфона с конфигурацией памяти 12/256 ГБ набрал в тестах 1123036 баллов. Остальные представители первой десятки обладают чипом Snapdragon 8+ Gen 1.

На втором месте OnePlus Ace Pro с 16 ГБ памяти и 256 ГБ хранилища. Он набрал 1111200 баллов в тестах AnTuTu. Третий iQOO 10 Pro с 12 ГБ памяти и 512 ГБ хранилища со значением 1111200 баллов.

Black Shark 7S Pro, Lenovo Legion Y70 и iQOO 10 идут следом с результатами 1088074, 1086381 и 1081766 баллов соответственно. Замыкают десятку Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro, Redmi K50 Ultra и Xiaomi MIX Fold 2 со значениями 1068685, 1067913, 1068766 и 1054035 баллов.

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MediaTek лидирует в списке аппаратов под флагманами. OnePlus Ace на Dimensity 8100 Max, один из вариантов OnePlus Ace Racing и Oppo Reno 8 Pro+ 5G занимают первые три места. Vivo S15 Pro, Realme GT Neo 3, Redmi Note 11T Pro+, Redmi K50, OPPO K10 5G и Redmi Note 11T Pro с Dimensity 8100 находятся следом, последнее место в рейтинге у Vivo S15 на Snapdragon 870, пишет Gizmochina.