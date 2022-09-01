Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Выдающие себя за Переводчик Google программы незаметно занимаются майнингом на компьютерах
Официального приложения Google Translate на самом деле нет
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Приложения Google Translate для персональных компьютеров не существует. Знают об этом не все и поиск этого приложения может привести на сомнительные сайты. Выдающие себя за Google Translate и некоторые другие сервисы программы являются частью мошеннической схемы. В ней осуществляется доставка вредоносного ПО для майнинга, старающегося избежать обнаружения.

реклама

На этой неделе группа по информационной безопасности Checkpoint Research (CRP) опубликовала отчёт об обнаружении кампании распространения вредоносных программ для майнинга. Чтобы усыпить бдительность пользователей, эти программы даже умеют делать то, что обещают в описании.

Было найдено вредоносное ПО от турецкого разработчика Nitrokod на популярных сайтах скачивания программного обеспечения вроде Softpedia и Uptodown. Там программы были отмечены как безопасные. У них были такие названия, как Google Translate, Yandex Translate, Microsoft Translator, YouTube Music, загрузчик mp3.

Скачавшим эти программы пользователям рекомендуется удалить их и применять официальные веб-версии или мобильные версии. Ни у одного из этих сервисов нет официальных программ для ПК.

Nitrokod разработала вредоносное ПО так, чтобы после установки оно выглядело настоящим. Например, приложение Google Translate выглядит и работает как официальная веб-страница. Для этого Nitrokod преобразовала страницу Google с помощью Chromium Embedded Framework. Приложения не сразу начинают вести себя подозрительно. Они ждут, пока компьютер не будет перезагружен по меньшей мере четыре раза за четыре разных дня. На это могут уйти недели, но так об установке этих программ пользователи могут успеть забыть.

После этого программы удаляют следы своей установки и проверяют наличие на компьютере антивирусов. Майнинг не будет запущен, если программа обнаружит себя  внутри виртуальной машины, пишет Techspot.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#безопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Хакеры используют античитерскую программу игры Genshin Impact в вымогателях против антивирусов
Google анонсировала программу выплаты вознаграждений за уязвимости в ПО с открытым исходным кодом
Уязвимость TikTok на Android могла дать доступ к пользовательским аккаунтам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
186
Газпром сжигает газ предназначенный для поставок в Европу, на сумму 10 млн долл в день
96
Японское правительство до сих пор использует флоппи-диски в 1900 бюрократических процедурах
27
Показана обновлённая линейка напитков Coca-Cola в России под маркой "Добрый"
26
Разработчики волнового генератора показали, как дешево может стоить электроэнергия
3
К 2040 году Биткоин подорожает до $2 млн и будет сжигать энергии в 10 раз больше, чем Казахстан
42
Поддельная Coca-Cola появилась в российских магазинах
27
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
224
Народный AMD Ryzen 5 7600X обошёл премиальный Core i9-12900KS в однопотоке Geekbench 5
8
Что ждёт Эфир после исхода майнеров – резкий обвал ниже $1000 или ощутимый рост до $5000
9
Продукцию ушедших из России известных брендов заменят китайские компьютеры и ноутбуки Machenike
8
Российский софт уже можно купить в магазинах – аналоги Microsoft Windows стоят от 3500 рублей
14
Какую видеокарту купить, если денег нет, но играть в современные игры очень хочется
41
Обладатели Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X столкнулись с высокими температурами при их тестировании
60
Акции NVIDIA обвалились на фоне запрета поставок передовых ускорителей вычислений в Китай и Россию
24
Появился предполагаемый список материнских плат ASUS на базе чипсета AMD B650/E
4
Во втором квартале объёмы поставок графических процессоров NVIDIA рухнули на четверть
34
Симулятор пивоварения Brewmaster: Beer Brewing получил дату релиза
+
Появилось изображение коробки от iPhone 14 Pro
3
Процессоры AMD Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache могут появиться только в следующем году
9

Популярные статьи

10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
20
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
21
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
104
Параллельная реальность производителей железа
86
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
37
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
11
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
12
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
23
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
2

Сейчас обсуждают

Андрей Симонов
14:00
все правильно сказал чел) для таких дурачков как ты, которые будут усиратся понимая что они не правы))
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Дмитрий
13:58
Самая свежая игра это Saints Row Reboot. буквально недавно вышла. вот на настройках высокие. даже не ультра можешь посмотреть как 1650 проседает до 38 кадров. на ультра даже 30 нет. нет ну может...
Какую видеокарту купить, если денег нет, но играть в современные игры очень хочется
Денис Синяков
13:58
Ничего интесного в москве нет, чисто по делам туда иногда езжу или за ништяками какими. А так, для души? Ничего, бублик. Разве что для зажопинца, емели на печи какого, срущего в дырку в полу
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
вероника попович
13:58
Чего!? Уровень газификации в России самый большой в Европе У нас на Украине газификация сельской местности 50%, а у России 60% При чём в России газификация проходит за счёт государства, а у нас полнос...
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
Андрей Симонов
13:55
да было такое синие экраны и не только, у многих были глюки в 7-ке, но не хотят признавать, потому как не хотят расставаться с гомном мамонта
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Андрей Симонов
13:53
маковские любители обычно глуповатые, не развитые их пугает ос где нужно голову включать и думать иначе
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Grotlon
13:52
Вот только уже скоро выходят новые архитектуры от конкурентов, в которых RT должны еще подтянуть.
В Intel считают, что трассировка лучей на видеокартах Arc A конкурирует или превосходит NVIDIA RTX
Артём Николаев
13:52
Что не так? Не нравится - замутите кампанию по сбору средств для меня.
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
Александр Александров
13:52
или сидеть на бутылке
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
Александр Александров
13:51
так же стоит заметить,что в рф очень много,где нет газа или его подвести безумно дорого.Камаз дров стоит от 25000р при мроте 14000р.
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем