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Уязвимость TikTok на Android могла дать доступ к пользовательским аккаунтам
К счастью, хакеры ей не воспользовались
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Microsoft рассказала про обнаружение уязвимости в приложении TikTok на Android, которая даёт возможность получать доступ к аккаунтам пользователей одним нажатием. Эта информация появилась вскоре после новости о вероятной утечке данных из TikTok.

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Эксплоит требовал совместного использования нескольких уязвимостей и они уже были закрыты. Свидетельств его применения на практике не обнаружено. Потенциально хакеры могли получать доступ к чужим учётным записям незаметно для их владельцев.

Уязвимости позволяли обойти проверку приложения на глубинные ссылки, вынуждая загружать произвольный URL-адрес в веб-представление приложения. Это позволяло получить доступ к подключенным мостам JavaScript.

Существуют два варианта приложения TikTok, для Восточной и Юго-Восточной Азии и для остальных стран. Эксплоит применим к обоим, о чём Microsoft уведомила разработчиков в феврале. TikTok выпустила обновление в марте при содействии Microsoft. Атаку можно было бы использовать для публикации видео и другого контента на платформе от лица взломанных аккаунтов. Microsoft напоминает, что JavaScript по возможности следует избегать, сообщает Neowin.

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#android #безопасность #tiktok
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