Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Через неделю после появления Android 13 уже существуют методы атаки на неё
Первые вредоносные программы уже обходят защиту Android 13
рекомендации
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Не прошло ещё и десяти дней с момента релиза финального варианта операционной системы Android 13 на смартфонах Google Pixel. Тем временем, занимающаяся борьбой с киберпреступностью и анализом угроз компания ThreatFabric описала метод обхода защиты последней версии Android.

реклама

Google добавила новый механизм безопасности, не позволяющий установленным не из магазина приложениям запрашивать доступ к службам специальных возможностей (при этом есть запутанный способ включить службы специальных возможностей в скачанных неопубликованных приложениях, если это нужно пользователю). Эти службы нужны людям с ограниченными возможностями, вроде проблемного зрения.

Службы специальных возможностей могут позволять отслеживать персональные данные, такие как пароли. ThreatFabric описывает некоторые вредоносные программы, таких как банковское приложение Xenomorph, способное просматривать отображаемые объекты и собирать учётные данные для входа в систему и не только.

Из-за важности специальных возможностей Google не желает полностью запрещать их использование мобильными приложениями. Android 13 не блокирует службы для приложений из Play Store и других магазинов. Исключение зависит от API установщика пакетов на основе сеанса.

Владельцы магазинов проверяют их на наличие вредоносных приложений, так что Google считает их относительно безопасными. В итоге API установки пакетов на основе сеанса становится средством обхода новых мер безопасности служб специальных возможностей.

Разработчики из группы Hadoken создали атаку из двух частей. В первой части применяется приложение, выдающее себя за магазин. Дальше используется API установки пакета на основе сеанса для установки второго приложения с вредоносным кодом. В результате второе приложение способно обойти систему безопасности и запрашивать доступ к службам специальных возможностей.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Пока эти приложения находятся на начальном этапе развития и работают ненадёжно. Однако, столь ранее появление не сулит ничего хорошего для Android 13 в будущем, пишет Androidpolice.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#android #безопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

О перспективах отключения Гуглом смартфонов в России рассказали эксперты
Discord для Android испытывает проблемы со звуком при использовании Bluetooth-гарнитур
Хакеры применяют фальшивые страницы защиты от DDoS-атак для запуска вредоносных программ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
48
Курс евро обвалился – экономика ЕС трещит по швам, а газа на всех может не хватить
28
Под начало большой распродажи внутренний курс доллара на AliExpress сильно снизился
6
Объёмы южнокорейского экспорта сокращаются, усугубляя экономический кризис
2
Что произойдёт с майнингом Эфира после перехода на PoS – Ethermine раскрыл план Виталика Бутерина
22
Coca-Cola сменила названия напитков Sprite и Fanta – американская компания не уходит с рынка РФ
25
5 лучших видеокарт NVIDIA лета 2022 года с оптимальным соотношением цены и производительности
9
Нужно ли гнаться за ультра настройками в играх и покупать ради этого дорогую видеокарту — тест RG
5
Оверклокер подробно рассказал о разгоне Intel Arc A380 до частоты 3,1 ГГц
3
Apple объявляет о программе самостоятельного ремонта моделей MacBook Air и MacBook Pro
2
Охота Way of the Hunter успешно стартовала в Steam
+
Какую видеокарту купить, если денег мало, но есть желание играть в новинки 2022 года
3
Bosch планирует продать активы в России и ищет покупателя
12
Опрос 3dcenter показал, что 7% пользователей выводили свою видеокарту из строя, пытаясь её разогнать
11
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
341
Цены на видеокарты AMD стремительно снижаются – ASUS, Gigabyte и MSI переходят на Radeon RX 6000
2
GeForce RTX 4080 получит скоростную GDDR6X на 23 Гбит/с и скромный TDP 340 Вт – Videocardz
17
RSS-читалка для настольного Google Chrome находится в разработке и постепенно добавляется в браузер
2
О перспективах отключения Гуглом смартфонов в России рассказали эксперты
17
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
14

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
43
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
43
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
41
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
37

Сейчас обсуждают

Vse_putem
20:29
Очередное кино нам снимут в голливуде?))))))))
Самая большая на сегодняшний день ракета НАСА готова к запуску на Луну в понедельник
ZZet
20:28
с помойки вещаешь,истый англик ?
Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
Alex TOPMAN
20:20
Т.е. бифуркация от матери не требуется?
Анонсирована плата расширения AORUS Gen5 AIC — 4 слота M.2 SSD PCIe 5.0, RAID и активное охлаждение
Владимир
20:17
ты купил HDR монитор чтобы так писать ?
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
Миньон Миньоныч
20:11
Зачем гнать видеокарту вообще!? Ради циферок в бенчмарке!?
Опрос 3dcenter показал, что 7% пользователей выводили свою видеокарту из строя, пытаясь её разогнать
VRoman
20:08
с диммером можно использовать только диммируемые лампы (они так и помечаются - "диммируемая") Необязательно. Им частенько не помечают что они способны на регулирование яркости. Самые лучшие димерные ...
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
Zorro
20:07
Видишь меньше. и пример 1 фото 4к. а в 2 фото 1080р вот и вся разница видишь ровно в 4 раза меньше.
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Gnl_Sturn
20:05
>RE7 разрабатывался под VR Правильнее будет сказать что RE7 разрабатывался с учётом VR, во главе угла шлем не стоял.
Resident Evil 7 первоначально планировалась как игра-сервис с «донатом»
LastAtlant
20:04
Знаешь, ты правильно заметил что страна. Видимо осознание того что ваше самоуправление некогда было подарено этой страной сильно вас унижает. Ну не страшно, пришло время подарок вернуть, пока под гнет...
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
jsth
20:03
Что-то слишком большой разрыв между 4090ти и 4080. Со времен 1060 средний уровень все урезали и урезали, теперь принялись за предтоп.. Такими темпами у НВ скоро карт интересных не останется (то, что 4...
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем