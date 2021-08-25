Защиту iMessage в iOS 14 можно обойти без единого клика
Больше 180 журналистов из разных стран стали мишенями инструмента шпионажа Pegasus от израильской компании NSO Group. Было проведено исследование, согласно которому множество уязвимостей существуют в том числе в мобильных устройствах Apple. Pegasus позволяет проникнуть через их защиту даже при установке последней версии программного обеспечения.
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В прошлом году стало известно, что в 2017 году компания Facebook хотела приобрести Pegasus для контроля пользователей iPhone и iPad. Разработчик отказался продавать приложение, поскольку предпочитает продавать его только государствам и правительственным учреждениям для использования в интересах национальной безопасности и в правоохранительных органах.
В новом докладе от Citizen Lab рассказывается об эффективности Pegasus против устройств на iOS 14. В частности, с помощью приложения атаковали аппараты iPhone активистов из Бахрейна между июнем прошлого года и февралём нынешнего. Атаки произошли без всякого участия пользователей.
Для их проведения применялись два эксплоита для приложения iMessage. Одна из цепочек эксплоитов называлась KISMET и была обнаружена в 2020 году. Более современная получила название FORCEDENTRY и способна обходить защиту Apple Blastdoor.
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Перед этими атаками уязвимы в том числе версии iOS 14.4 и 14.6. Неизвестно, принесло ли защиту обновление до iOS 14.7.1. Apple знает о существовании уязвимости и должна закрыть её в iOS 15 осенью.
Исследователи почти уверены, что четыре из девяти взломанных активистов стали целью правительства Бахрейна. Предположительно, оно пользуется Pegasus с 2017 года. Один из активистов ранее был взломан с помощью того же инструмента в 2019 году.
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