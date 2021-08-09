Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Хакеры задействуют каналы в мессенджере Telegram для проведения атак на своих цели. В частности, был обнаружен троян удаленного доступа под названием FatalRAT. Его нашли специалисты AT&T Alien Labs.

реклама

Троян распространяется посредством уязвимости загрузки приложений или статей в Telegram. Он способен избегать обнаружения, собирать информацию о системе и получать доступ к данным. Подобные сообщения могут отправлять только администраторы каналов.

Прежде чем инфицировать систему, троян активирует серию тестов для определения количества процессоров, виртуальных машин и дискового пространства. На основе результатов программа способна запустить новый сервис или внести изменения в реестр.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде -22000р на 3060 Gigabyte = топ цена Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Также он умеет удалять определённую информацию из браузеров Edge, Chrome, Firefox, 360Secure Browser, SoguBrowser и QQBrowser. Конфиденциальная информация, в том числе имена пользователей, адреса, внешний IP-адрес и другие сведения, отправляются через зашифрованный канал C2.

реклама

Злоумышленники находит Telegram привлекательным, поскольку приложение не имеет ограничений со стороны брандмауэров, антивирусов и настроек сети. Хакеры способны сохранять анонимность, поскольку для регистрации достаточно номера телефона. Это не первый распространяющийся через Telegram троян. Среди других можно назвать Toxic Eye и XCSSET.

Остаётся доверять защиту системы хорошему антивирусу и самим пользователям не совершать ошибок, вроде перехода по ссылкам из неизвестных источников.



