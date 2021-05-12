Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Уязвимость Wi-Fi делает миллионы устройств беззащитными перед frag attacks

Хакеры поблизости могут украсть ваши данные
[ ] для раздела Блоги
1
65% скидки в Ситилинке, смотри
1660 за 60 000р - новые цены на видеокарты
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Специалист по информационной безопасности, неоднократно обнаруживавший недостатки протокола Wi-Fi, рассказывает об ещё одной уязвимости. Она называется frag attacks и может быть повсеместно распространённой. Данная уязвимость берёт своё начало в 1997 году. Есть и дополнительные баги, вызванные ошибками программирования и затрагивающие каждое устройство. Об этом в своём блоге пишет бельгийский специалист Мэти Ванхоф.

реклама

Теоретически использование уязвимости позволяет хакеру в зоне действия сигнала Wi-Fi получить доступ к пользовательским данным. Однако, для этого нужна помощь со стороны пользователя или редкие сетевые настройки.

Уязвимость позволяет легко внедрить фрагменты простого текста в защищённую сеть Wi-Fi и в некоторые устройства, которые понимают подобный текст, со стороны выглядящий как сообщения «рукопожатия». Вредоносный DNS-сервер может применяться для перехвата трафика жертвы. В тестах два из четырёх домашних маршрутизатора пострадали от этой уязвимости. Также удалось взломать смартфоны и устройства интернета вещей.

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

Другие уязвимости связаны с процессом, в рамках которого стандарт Wi-Fi разрушает и снова собирается сетевые пакеты. Злоумышленник может получать доступ к данным, во время выполнения этого процессора внедряя вредоносный код.

реклама

Информации об этих уязвимостях была отправлена в организацию Wi-Fi Alliance. На протяжении минувших девяти месяцев она совместно с производителями оборудования работала над выпуском обновлений.

Некоторые эти обновления уже были выпущены и теперь распространяются. Microsoft закрыла 3 из 12 уязвимостей, затрагивающих систему Windows. Обновление ядра Linux также на подходе.

Компании вроде Cisco, Juniper Networks, Sierra Wireless и HPE/Aruba Networks работают над патчами. Для безопасности пользователям рекомендуется подключаться к сайтам только через HTTPS-соединения.

Пока нет доказательств реального применения этих уязвимостей.

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

безопасность wi-fi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
9
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
4
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
19
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
67
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
4
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
32
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
26
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
73

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 31
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 73
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 50

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Листинг SHIBA INU на Binance взвинтил комиссии в сети Ethereum -RTX 3090 приносит 2500 рублей в день
38
Виталик Бутерин заработал 13 миллиардов долларов на росте криптовалюты Shiba Inu за несколько недель
150
MIUI 13 получат 89 смартфонов Xiaomi, POCO, Blackshark и Redmi
3
Стали известны цены и позиционирование видеокарт Radeon RX 6600/ХТ – до $300 и быстрее GeForce 3060
26
Предложение эфира впервые в истории превысило предложение биткоина
12
Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 8 и ещё 15 смартфонов Xiaomi сломались после установки новой MIUI 12
2
Инсайдер: GTA 6 не выйдет ещё 4-5 лет, а вместо неё выпустят обновлённую GTA 5
11
Добыча Chia Coin на SSD приводит к поломке накопителя объёмом 512 Гб всего за 40 дней
44
Пользователь продал 9 токенов криптовалюты SOCKS за $875 000, купленные им за 108 долларов в 2019 г
19
26 устройств Huawei получили операционную систему HarmonyOS 2.0 на замену EMUI 11
3
В Steam началась распродажа популярных игр издательства Bethesda Softworks
9
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 для 40 актуальных смартфонов от 11 мая 2021 года
3
Майнинг Chia Coin привёл к 3-кратному подорожанию жёстких дисков в российских магазинах
20
Индиевая фольга в качестве термоинтерфейса не хуже популярной термопасты
9
Видеокарту GeForce RTX 2080 Ti модифицировали для поддержки 22 ГБ памяти GDDR6
4
Большое геймплейное видео Land of War — шутера про Польшу в первые дни Второй мировой
15
Ethereum перешагнул отметку в 4000 долларов, и это лишь начало
35
YouTube заплатит 100 миллионов долларов авторам YouTube Shorts
2
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
97
Microsoft убрала из Windows 10 проблемный драйвер AMD
8

Популярные статьи

10 лучших Tycoon и менеджмент игр последних 10 лет — почувствуй себя магнатом или управленцем
7
Сравнительный обзор кулеров IFX-14 , Asus Triton 88 , Dark Rock Pro 4
55
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
9
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
4

Сейчас обсуждают

Саня Крутой
15:40
Бог наказал, все завистники так кончают. Еще и на онкологию нужно провериться, там походу уже мозги гниют. Но вот тебе рука помощи, регистрируйся по моей рефералке и будет тебе скидка на комиссию бирж...
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
Bare_Metal
15:39
Зачем такая длинная статья? Проще надо: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 - 115Mh/s. Всё, больше ничего об этой карте знать не надо.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
harito
15:39
Ты своим хрюканьем всю ветку засрал ,какол сранный . Убавь свой поросячий визг вполовину . Хрюкай на своём .
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
ахахах
15:39
ты нете фотографии смотришь там
Снижение объёмов продаж ПК в апреле может служить тревожным сигналом для Intel и AMD
AngryBeer
15:38
Будешь дальше майнить?
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
John Shepard
15:38
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
Сева Шевченко
15:37
Купил две фуры окорочков в начале прошлой недели по 3300. Продал в два раза дороже. Касса сама плывет! Слава окорочкам!
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
Renegade1979
15:37
А что если у GDDR6 банально и так тайминги на пределе с завода и она в хламину разогнанная? Потому и не выдали ничего. А GDDR6X и так уже на пределе, почти на грани тротлинга
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
Саня Крутой
15:36
Прикинь, даже в древнем египте денег становилось все больше и их покупательная способность падала.
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
Simon Crebbs
15:35
Соц. сети готовятся управлять обществом, Тик-Ток уже своего рода вариант "системы социального рейтинга".
TikTok планирует добавить в приложение систему покупок товаров и сервис вакансий с видеорезюме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем