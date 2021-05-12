Уязвимость Wi-Fi делает миллионы устройств беззащитными перед frag attacks
Специалист по информационной безопасности, неоднократно обнаруживавший недостатки протокола Wi-Fi, рассказывает об ещё одной уязвимости. Она называется frag attacks и может быть повсеместно распространённой. Данная уязвимость берёт своё начало в 1997 году. Есть и дополнительные баги, вызванные ошибками программирования и затрагивающие каждое устройство. Об этом в своём блоге пишет бельгийский специалист Мэти Ванхоф.
реклама
Теоретически использование уязвимости позволяет хакеру в зоне действия сигнала Wi-Fi получить доступ к пользовательским данным. Однако, для этого нужна помощь со стороны пользователя или редкие сетевые настройки.
Уязвимость позволяет легко внедрить фрагменты простого текста в защищённую сеть Wi-Fi и в некоторые устройства, которые понимают подобный текст, со стороны выглядящий как сообщения «рукопожатия». Вредоносный DNS-сервер может применяться для перехвата трафика жертвы. В тестах два из четырёх домашних маршрутизатора пострадали от этой уязвимости. Также удалось взломать смартфоны и устройства интернета вещей.
Другие уязвимости связаны с процессом, в рамках которого стандарт Wi-Fi разрушает и снова собирается сетевые пакеты. Злоумышленник может получать доступ к данным, во время выполнения этого процессора внедряя вредоносный код.
реклама
Информации об этих уязвимостях была отправлена в организацию Wi-Fi Alliance. На протяжении минувших девяти месяцев она совместно с производителями оборудования работала над выпуском обновлений.
Некоторые эти обновления уже были выпущены и теперь распространяются. Microsoft закрыла 3 из 12 уязвимостей, затрагивающих систему Windows. Обновление ядра Linux также на подходе.
Компании вроде Cisco, Juniper Networks, Sierra Wireless и HPE/Aruba Networks работают над патчами. Для безопасности пользователям рекомендуется подключаться к сайтам только через HTTPS-соединения.
Пока нет доказательств реального применения этих уязвимостей.
реклама
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила