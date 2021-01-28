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Компания Apple может начать производить планшеты iPad на территории Вьетнама уже в середине нынешнего года. Это будет первый случай, когда большое количество устройств Apple будет произведено за пределами Китая. Вместе с переносом iPad Apple собирается нарастить производство смартфонов iPhone в Индии, где в прошлом году было произведено некоторое количество аппаратов iPhone 11. Уже в этом квартале там стартует производство iPhone 12.

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Таким образом, компания старается избавиться от зависимости от Китая, несмотря на приход к власти нового президента и надежды на ослабление торговой войны США и Китая. Новая администрация уже сказала, что не будет сразу же снижать тарифы на китайские товары. Есть и другие факторы, вроде роста стоимости рабочей силы в Китае. Поэтому многие производители ищут более дешёвые для производства страны.

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Кроме планшетов и смартфонов Apple собирается вывести из Китая производство и других продуктов. В прошлом году говорилось о производстве наушников AirPods Pro во Вьетнаме. Туда же может отправиться производство HomePod mini и некоторых MacBook. Mac mini будут производить в Малайзии.

Новость появилась спустя 2 года после того, как стало известно в планах Apple вывести от 15% до 30% производства из Китая.