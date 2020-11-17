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Компания Microsoft создаёт новый чип безопасности для защиты будущих компьютеров на Windows. Он называется Pluton и будет встраиваться в центральные процессоры на замены нынешнему Trusted Platform Module (TPM) для защиты аппаратных компонентов и криптографических ключей. Pluton основан на тех же технологиях, что защищают консоли Xbox. Эта защита войдёт в состав будущих чипов Intel, AMD, Qualcomm.

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Pluton должен противостоять существующим и будущим атакам, в том числе уязвимостям CPU, таким как Spectre и Meltdown. В 2018 году Intel сообщила об изменениях в дизайне своих процессоров, чтобы противостоять будущим атакам. Теперь с этим будет помогать Pluton.

Нынешние модули TPM отделены от процессора. Злоумышленники разрабатывают методы кражи данных, передаваемых между TPM и CPU, если у них есть физический доступ к устройству. Непросто взломать Xbox One для запуска пиратских игр, поэтому есть надежда, что и будущие компьютеры с Pluton будут защищены лучше.

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Сотрудничество с Intel, AMD и Qualcomm означает, что Pluton можно будет обновлять из облака. Они могут выпускаться ежемесячно, как вторничные патчи, закрывая найденные уязвимости. Это должно защитить домашние компьютеры и организации.

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Пока неизвестно, когда появятся первые процессоры с Pluton в составе. В будущем должна появиться поддержка системы Linux.

Поскольку защита будет входить в состав процессора, необязательно будет использовать материнскую плату с TPM. В будущем обновления будут устанавливаться не только в операционную систему, но в процессоры, что должно усложнить жизнь хакерам.