Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab A7 в средней ценовой категории
Компания Samsung в среду представила планшет средней ценовой категории на 2020 год. Им стала модель Galaxy Tab A 7. Внешний вид у него не уступает флагманскому Galaxy Tab S7, но кое-чем пришлось пожертвовать ради снижения стоимости.
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Это не относится к внешнему виду, где по-прежнему предлагаются одинаковые рамки со всех сторон. Корпус стал чуть толще по сравнению с флагманом, диагональ экрана 10,4 дюйма, разрешение 2000 х 1200. Для сравнения, Galaxy Tab S7 обладает экраном 11 дюймов с разрешением 2560 х 1600. Соотношение сторон 15:9 Galaxy Tab A7 и 16:10 у S7.
Основная же разница заключается в том, что в данном случае используется панель LCD вместо AMOLED. Про частоту обновления экрана в 120 Гц можно забыть.
Задняя поверхность планшета металлическая с матовой отделкой. Есть серый, золотой и серебряный цветовые варианты. Коннекторы на корпусе отсутствуют, поэтому невозможно подключить стилус или чехол-клавиатуру Book Cover. По крайней мере есть разъём для наушников.
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Применяется средний процессор Snapdragon 662. Объём хранилища составляет 32 или 64 Гб, есть поддержка карт памяти вместимостью до 1 Тб. Объём оперативной памяти всего 3 Гб.
Разрешение основной камеры 8 Мп, передняя камера 5 Мп. В Samsung считают, что для планшетов камеры не имеет большого значения.
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Ёмкость батареи составляет 7040 мАч против 10090 мАч в Galaxy Tab S7. С другой стороны, процессор здесь расходует меньше энергии, как и экран. Продолжительность работы должна быть примерно на том же уровне.
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Есть четыре динамика с настройкой Dolby Atmos. В этом плане разработчики не стали экономить.
Официально цена пока не была названа, но она должна быть в районе $250-$280.
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