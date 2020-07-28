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Начиная с модели iPhone 5S и до iPhone X включительно аппараты Apple содержат уязвимость, которая не будет закрыта. В число пострадавших входят также планшеты с процессорами от Apple А7 до А11. В последних поколениях мобильных устройств Apple этой уязвимости нет.

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Открытие сделали представители китайской группы разработчиков Pangu. Уязвимость имеет аппаратную природу. Для взлома применяется эксплоит под названием Checkm8. Он же может использоваться для джейлбрейка некоторых версий системы iOS. Доступ к персональным данным происходит путём перебора паролей.

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Если 10 раз неправильно ввести пароль, устройство будет заблокировано. Checkm8 дёт возможность обойти это ограничение и пытаться подобрать пароль можно неограниченно долго. Если это удаётся, злоумышленник получает в своё распоряжение всю пользовательскую информацию, биометрические данные, пароли в разных сервисах.

Уязвимость находится в модуле SEP (Secure Enclave Processor). Он отвечает за хранение биометрических и конфиденциальных данных. Этот модуль применяются в устройствах Apple с 2013 года, когда вошёл в состав процессора A7. В последних двух поколениях iPhone и iPad уязвимость отсутствует.

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К счастью, для взлома нужен физический доступ к устройству. Таким образом, риск есть, если только вы потеряете своё устройство или у вас его украдут. Даже тогда на перебор вариантов потребуется время, за которое его можно будет дистанционно заблокировать и стереть информацию.

Это второй в нынешнем году случай, когда устройства Apple подвергаются угрозе взлома. Весной сообщалось, что предустановленное приложение «Почта» содержит уязвимость в системе безопасности. При этом она могла быть задействована дистанционно и имеется на всех аппаратах Apple, которых сейчас в эксплуатации более 900 млн.