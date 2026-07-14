В процессе общественных раскопок в 2026 году поблизости от Халбертона в Великобритании нашли монету римского происхождения, которая была выпущена между 330 и 340 годами н. э.
Находка принадлежит к памятным монетам Константинополя. Её отчеканили в честь становления города столицей при императоре Константине в 330 году н. э. На аверсе таких монет часто изображён Константинополь в шлеме, а на оборотной стороне можно увидеть крылатую богиню победы на носу судна. Такие монеты можно увидеть во многих музеях Великобритании.
Археологи нашли фрагменты керамики, которые считают частью амфоры Дресселя 20. Подобные сосуды применялись в первую очередь для транспортировки оливкового масла.
Найдена ложка из сплава меди и чаша в форме мандолины со следами серебряного покрытия. Такая качественная столовая посуда ассоциируется с поздним римским периодом.
Виллу в 2004 году нашёл кладоискатель Джон Хилл. В рамках дальнейших исследований были обнаружены следы зданий и ограждений.
Размер основной виллы составлял примерно 35 х 10 м. Удалось обнаружить следы здания прямоугольной формы с боковыми коридорами.
Работы в этом месте ведутся в рамках проекта SHARE — «Сохранение древнеримской среды Халбертона». Это пятилетний проект, который будет реализован до 2030 года.