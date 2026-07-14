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Раскопки на римской вилле в Девоне привели к находке монеты возрастом 1700 лет
Римская монета была выпущена в честь Константинополя, современного Стамбула
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В процессе общественных раскопок в 2026 году поблизости от Халбертона в Великобритании нашли монету римского происхождения, которая была выпущена между 330 и 340 годами н. э.

Изображение: Cotswold Archaeology

Находка принадлежит к памятным монетам Константинополя. Её отчеканили в честь становления города столицей при императоре Константине в 330 году н. э. На аверсе таких монет часто изображён Константинополь в шлеме, а на оборотной стороне можно увидеть крылатую богиню победы на носу судна. Такие монеты можно увидеть во многих музеях Великобритании.

Изображение: Cotswold Archaeology

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Археологи нашли фрагменты керамики, которые считают частью амфоры Дресселя 20. Подобные сосуды применялись в первую очередь для транспортировки оливкового масла.

Найдена ложка из сплава меди и чаша в форме мандолины со следами серебряного покрытия. Такая качественная столовая посуда ассоциируется с поздним римским периодом.

Виллу в 2004 году нашёл кладоискатель Джон Хилл. В рамках дальнейших исследований были обнаружены следы зданий и ограждений.

Изображение: Cotswold Archaeology

Размер основной виллы составлял примерно 35 х 10 м. Удалось обнаружить следы здания прямоугольной формы с боковыми коридорами.

Работы в этом месте ведутся в рамках проекта SHARE — «Сохранение древнеримской среды Халбертона». Это пятилетний проект, который будет реализован до 2030 года.

#история #археология #британия #раскопки #рим
Источник: arkeonews.net
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