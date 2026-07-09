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Стоимость компонентов iPhone 18 Pro Max может вырасти на $300 по сравнению с iPhone 17 Pro Max
Увеличение цен на оперативную память и флеш-память продолжает сказываться на стоимости мобильных устройств
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Аналитическая компания Counterpoint Research сообщила, что себестоимость сборки смартфона iPhone 18 Pro Max в конфигурации 12 ГБ + 1 ТБ увеличилась на $300 по сравнению с моделью прошлого года. Основной причиной этого стал рост цен на память. Также в рост стоимости компонентов внесло вклад подорожание процессоров последнего поколения.

Изображение: Gemini

С другой стороны, дисплей и некоторые другие компоненты могут стать дешевле прежнего, но подорожает камера, где применяется новая технология. Аналитики полагают, что это приведёт Apple к решению поднять розничную стоимость своих смартфонов. В первую очередь это коснётся конфигурации с наибольшим объёмом памяти.

Изображение: Counterpoint Research

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Эксперты полагают, что даже если Apple поднимет цены на $200, прибыль от продаж iPhone 18 Pro Max окажется ниже, чем годом ранее у предшественника.

#смартфоны #apple #iphone #оперативная память #память
Источник: appleworld.today
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