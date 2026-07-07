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Смартфоны Google Pixel 11 получат минимум 256 ГБ хранилища вместо прежних 128 ГБ
По этой причине их минимальная стоимость будет увеличена на 100 евро
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В августе от компании Google ждут выпуска смартфонов серии Pixel 11, а перед этим начинает появляться всё больше утечек информации относительно этих устройств. Новая такая утечка рассказала о цветовых вариантах и объёмах хранилища.

Минимальная версия с хранилищем 128 ГБ должна остаться в прошлом, сообщает Dealabs. Теперь самым дешёвым вариантом будет версия 256 ГБ, которая европейским покупателям обойдётся в 999 евро, на 100 евро дороже прошлогодней стоимости. Вариант 512 ГБ будет стоить 1129 евро.

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Pixel 11 128 ГБ будет предлагаться в цветовых вариантах Light Sterling (серый), Midnight Haze (чёрный), Fuchsia (розовый) и Moss (зелёный). Pixel 11 Pro 256 ГБ обойдётся в 1199 евро, версия 512 ГБ будет стоить 1329 евро, 1 ТБ оценили в 1589 евро. Это также рост стоимости на 100 евро.

Pixel 11 Pro XL с 256 ГБ стоит 1399 евро, вариант с 512 ГБ — 1529 евро, а вариант с 1 ТБ — 1789 евро.

Изображение: Google / Dealabs

Варианты Pixel 11 Pro и XL с 256 ГБ и 512 ГБ имеют цвета Light Fog (белый), Midnight Haze (чёрный), Dune (розовый), Pine (зелёный). Эти же смартфоны с хранилищем 1 ТБ будут только в цвете Midnight Haze (чёрный).

Pixel 11 Pro Fold 256 ГБ будет стоить 1999 евро, вариант с 512 ГБ — 2129 евро, а вариант с 1 ТБ — 2389 евро. Pixel 11 Pro Fold с 256 ГБ и 512 ГБ будут доступны в цветах Midnight Haze (чёрный) и Pine (зелёный), а вариант с 1 ТБ — только в цвете Midnight Haze (чёрный).

Pixel 11 должен сохранить прежние размеры 152,8 x 72 x 8,5 мм. Среди его характеристик ожидаются 6,3-дюймовый LTPO OLED-экран, процессор Tensor G6, 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятор 5000 мАч.

Размер Pixel 11 Pro равен 162,7 x 76,5 x 8,5 мм при экране LTPO AMOLED диагональю 6,8 дюйма. Это устройство будет работать на 7-ядерном процессоре Tensor G6 с модемом MediaTek M90, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, аккумулятором 5500 мАч.

Pixel 11 Pro XL претерпит заметные изменения во внешнем виде. Этот аппарат также получит экран размером 6,8 дюйма, 16 ГБ памяти и аккумулятор ёмкостью 5500 мАч.

Что касается складного Pixel 11 Pro Fold, в закрытом виде толщина его корпуса будет 10,1 мм, а в раскрытом составит 4,8 мм. Это больше, чем у конкурентов вроде Samsung Galaxy Z Fold 7.

#смартфоны #google #pixel
Источник: wccftech.com
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