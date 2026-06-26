Приложение удалили из магазина Apple App Store, и полная локализация для выполнения российских требований не удалась

Разработчики приложения Telega, которое представляет собой альтернативный вариант популярного мессенджера Telegram, сообщили о прекращении его работы с 1 июля, то есть уже на следующей неделе. В качестве причины такого решения называется неспособность выполнить полную локализацию приложения, как того требует российское законодательство. Последней каплей стало удаление Telega из магазина Apple App Store, где в последнее время популярных российских приложений становится всё меньше.

Изображение: Gemini

Всего за год работы программа привлекла внимание миллионов пользователей и задействовала довольно успешную бизнес-модель. В частности, здесь доступна платная подписка «Телега Плюс», и теперь подписчикам предстоит получить свои деньги обратно. Когда и как это произойдёт, будет объявлено дополнительно.

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Ранее в Федеральной антимонопольной службе пришли к заключению, что удаление Telega из магазина противоречит закону о защите конкуренции.