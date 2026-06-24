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Менеджер паролей LastPass в очередной раз вовлечён в инцидент со взломом
Уязвимость стороннего сервиса Klue привела к утечке электронных адресов, имён пользователей и записей службы поддержки
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Если после взлома 2022 года у менеджера паролей LastPass оставались пользователи, их количество может в очередной раз уменьшиться. Появилась информация, что взлом сторонней платформы Klue привёл к утечке определённой персональной информации пользователей и обращений в службу поддержки. Непосредственно хранилища, где находятся логины и пароли пользователей от различных веб-сайтов, остались нетронутыми. 

Среди попавшей в чужие руки информации оказались имена, номера телефонов, адреса электронной почты, реальные адреса. Заявки в службу поддержки могут содержать дополнительную конфиденциальную информацию. Она может использоваться злоумышленниками для попыток фишинга и социальной инженерии. 

Изображение: Gemini

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LastPass закрыла своим сотрудникам доступ к Klue и уведомила правоохранительные органы. Своим клиентам она предлагает с особой осторожностью относиться к электронным письмам и телефонным звонкам от неизвестных, в первую очередь обращая внимание на запросы конфиденциальной информации. 

Ответственность за инцидент взяла на себя группа вымогателей Icarus, сообщает работающая в сфере информационной безопасности компания BleepingComputer.

#безопасность #интернет #конфиденциальность #пароли #информация #lastpass
Источник: techspot.com
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