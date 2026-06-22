Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Digital Chat Station: потенциал Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro раскроет лишь быстрая память LPDDR6
Будут выпущены два варианта процессора с поддержкой двух разных стандартов
реклама

В этом году от компании Qualcomm ждут двух версий процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, которые будут поддерживать разные стандарты памяти. Наиболее премиальный процессор будет работать с LPDDR6, а другой получит поддержку LPDDR5X. Второй вариант лишит процессор части производительности, в результате чего желающим установить более мощный чип производителям смартфонов придётся раскошелиться ещё и на память. Итогом станет дальнейший рост цен.

Изображение: Gemini

Рассказал об этой особенности чипов известный инсайдер Digital Chat Station. Он поведал об архитектуре процессоров с новым кластером ядер и частотах до уровня 5 ГГц. Также ожидается прирост графической производительности.

реклама

Сочетание памяти LPDDR6 с хранилищем типа UFS 5.0 будет дороже, чем сам процессор, который должен подорожать более чем до $300. В результате только три компонента смартфона обойдутся их производителям более чем в $600, а также не стоит забывать про достаточно дорогие экраны. Позволить себе подобные устройства сможет лишь несколько компаний.

Можно предположить, что большинство будут довольствоваться вариантом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с более старой памятью LPDDR5X, а некоторые отдадут предпочтение чипам MediaTek и других производителей.

#процессоры #qualcomm #snapdragon #память
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Человечество переходит на новый механизм эволюции — естественный отбор уступает место культурному
Основатель ТК «Царьград» призвал разблокировать Telegram и временно отказался от мессенджера «Макс»
Casio выпустила обновленные часы MQ-24 со стальным браслетом
Энтузиаст сравнил fps на RTX 5080 с включённой и отключённой технологией ReBAR в современных играх
В Гонконге открылся круглосуточный магазин без персонала — только один человекоподобный робот
Астрономы нашли следы тёмной материи вокруг пяти сверхмассивных чёрных дыр
Techradar: В мире растёт спрос на DVD и Blu-ray диски из-за ограниченной библиотеки стримингов
Компания из Ростова-на-Дону раскрыла детали производства импротозамещённой клавиатуры БЕШТАУ
Утечка от португальского ритейлера раскрыла стоимость GTA 6 — намного дороже стандартных игр
ASRock представила материнскую плату B550 Rock WiFi на базе AM4 спустя 10 лет
Специалист по информационной безопасности превратил умную лампочку в автономную библиотеку книг
Linux позволил запустить целый ряд современных игр на RX 580 на фоне проблем в Windows 11
«Яндекс Фабрика» выпустила три новые модели велосипедов Raskat
Очередное обновление процессоров Intel Raptor Lake (Next) может быть запланировано и для ноутбуков
Моддер подключил RTX 3060 к льдогенератору и снизил температуру видеокарты в Cyberpunk 2077 до 22°C
Энтузиаст поделился опытом сборки топового компьютера за 130 000 рублей из комплектующих с Авито
Вышел трейлер военного фильма «Пересечение» о знаменитой битве Красной армии Китая на реке Чишуй
Производство Ту-214 ведётся вручную вопреки планам конвейеризации
Металлоискатель нашёл в польском лесу бронзовый меч возрастом 2700 лет
В NJ Tech сравнили RTX 2070 Super и RTX 5060 в ряде популярных игр

Популярные статьи

«Демон скорости», «Семь снайперов»: субъективный обзор новых фильмов
Опыт использования Ryzen 5 5600X в 2026 году — хватает ли шести ядер AM4 для игр и работы
Обзор Holoswim Solla Wave AI Music
Какой Xbox Series S купить в 2026 году – ревизии, модели и важные нюансы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter