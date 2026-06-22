Будут выпущены два варианта процессора с поддержкой двух разных стандартов

В этом году от компании Qualcomm ждут двух версий процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, которые будут поддерживать разные стандарты памяти. Наиболее премиальный процессор будет работать с LPDDR6, а другой получит поддержку LPDDR5X. Второй вариант лишит процессор части производительности, в результате чего желающим установить более мощный чип производителям смартфонов придётся раскошелиться ещё и на память. Итогом станет дальнейший рост цен.

Изображение: Gemini

Рассказал об этой особенности чипов известный инсайдер Digital Chat Station. Он поведал об архитектуре процессоров с новым кластером ядер и частотах до уровня 5 ГГц. Также ожидается прирост графической производительности.

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Сочетание памяти LPDDR6 с хранилищем типа UFS 5.0 будет дороже, чем сам процессор, который должен подорожать более чем до $300. В результате только три компонента смартфона обойдутся их производителям более чем в $600, а также не стоит забывать про достаточно дорогие экраны. Позволить себе подобные устройства сможет лишь несколько компаний.

Можно предположить, что большинство будут довольствоваться вариантом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с более старой памятью LPDDR5X, а некоторые отдадут предпочтение чипам MediaTek и других производителей.