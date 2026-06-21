Меч был вкопан в землю в вертикальном положении

Польский кладоискатель Марцин Вишневский нашёл в гданьском лесничестве редкий бронзовый меч, который мог быть изготовлен в 900-700 гг. до н. э. Меч оказался вкопанным в землю в вертикальном положении. Специалисты пока не смогли прийти к выводу, потеряли этот меч, спрятали, было это ритуальное захоронение или случилось что-то другое.

Изображение: Марцин Вишневский - Поморский Воеводский Реставратор Памятников

После сообщения о находке археологи извлекли меч. Около ста лет назад в этих же местах нашли два других бронзовых меча. Тогда их передали в музей, но во время войны они были утеряны.

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Немалая часть современной Польши имела связь с лужицкой культурной сферой. Это традиции позднего бронзового и раннего железного веков, которые характеризуются укреплёнными поселениями, кремационными кладбищами, бронзовыми предметами. Северная Польша к началу железного века была связана с поморскими культурными традициями.

Изображение: Марцин Вишневский - Поморский Воеводский Реставратор Памятников

Бронзовые мечи, как и во многих других частях Европы того времени, могли быть как оружием, так и символами власти или предметами престижа. Находка указывает, что Гданьская Померания имела тесные связи с северным миром и его металлообработкой, сетями обмена и ритуальными практиками.