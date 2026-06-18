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Представители вида Homo erectus могли использовать огонь свыше 1,7 млн лет назад
На это указало обнаружение костей в пещере в Южной Африке
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В издании PLOS One было опубликовано исследование, согласно которому найденные в пещере Вондерверк в Южной Африке кости мелких млекопитающих из раннеплейстоценовых слоёв имеют значительные следы горения. Ранние ашельские гоминины, которые могли относиться к виду Homo erectus, неоднократно приносили в пещеру огонь в период от 1,79 до 1,07 млн лет назад. Из этого нельзя сделать вывод, что они освоили разведение огня, но в случае его получения они могли использовать его.

Изображение: Исследовательский проект пещеры Вандервер/Майкл Чейзан; данные команды Zamani

Пещера Вондерверк располагается в южноафриканской провинции Северный Кейп и представляет собой один из наиболее известных археологических памятников Африки, который хранит в себе 2 млн лет присутствия людей. Прежние исследования нашли здесь следы огня в десятом слое, который образовался миллион лет назад. Найдены обгоревшие кости, раскалённые каменные орудия, следы пепла. В рамках нового исследования посмотрели слой 11, найдя обгоревшую микрофауну.

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Исследователи задействовали неинвазивный метод на основе люминесценции костей. Обгоревшие кости подвергали воздействию синего света с длиной волны 455 нм и смотрели через красный длинноволновый фильтр. Результатом этого исследования было красноватое свечение, которого нет у необгоревших костей. Также применялось преобразование Фурье для обнаружения изменений в связанных с нагревом археологических материалах. В слое 11 совпадение результатов в этих двух методах оказалось особенно заметным. 32 белые и серые кости мелких млекопитающих были признаны обгоревшими. При этом они не представляли собой остатки пищи.

Изображение: Исследовательский проект пещеры Вандервер/Майкл Чейзан; данные команды Zamani

Проделанная работа даёт понять, что ранние люди экспериментировали с огнём в ограниченных пространствах раньше, чем появились подтверждённые очаги.

#археология #раскопки #палеонтология #южная африка
Источник: arkeonews.net
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