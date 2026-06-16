Благодаря этому в интернете оказались результаты двух бенчмарков платформы SteamOS

Появление игрового компьютера Steam Machine запланировано на нынешнее лето и может оказаться, что релиз состоится раньше, чем позже. На это указывает появление устройств в руках ряда пользователей, которые поделились результатами тестирования в бенчмарке Geekbench 6.7.1.

Протестированная система не обозначена как Steam Machine, но не первый день известно, что она обладает кодовым именем Valve Fremont. Два бенчмарка стали первыми, где используется операционная система SteamOS на основе Linux. Только недавно она начала поддерживать кастомные аппаратные компоненты AMD, а именно в бета-версии SteamOS 3.8.9.

Изображение: wccftech.com

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Тестирование показало следующие характеристики процессора, который обозначен как AMD Custom CPU 1772: 6 вычислительных ядер и 12 потоков, номинальная тактовая частота 4,86 ГГц. Полученные результаты примерно совпадают с теми, которые опубликовали ещё в августе 2025 года с использованием операционной системы Windows. Из этого можно сделать вывод, что никакого прироста производительности SteamOS не даст.

При этом результаты одноядерного тестирования составляют 2334 балла, что без малого вдвое превосходит результат процессора консоли PlayStation 5 в 1218 баллов. Это может означать преимущество нового игрового устройства над PlayStation 5 в играх с высокой нагрузкой на процессор, хотя графический чип всё равно будет оставаться наиболее важным компонентом. Также можно рассчитывать на обширные возможности Steam Machine в плане эмуляции, чего игровые консоли без взлома предложить не могут.

Спрос на это устройство может определить его цена, которая может оказаться выше, чем у Steam Deck OLED стоимостью в $950.