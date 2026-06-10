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Samsung готовит смартфон Galaxy A27 по увеличенной на 50-70 евро цене
За это обладатели аппарата получат более совершенный экран и энергоэффективный процессор
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Южнокорейский производитель Samsung в настоящее время готовит к релизу несколько смартфонов средней ценовой категории. Одними из них являются модели Galaxy M37 и Galaxy M47, а также на подходе смартфон Galaxy A27. К сожалению для покупателей, его стоимость вырастет по сравнению с представителем этой серии прошлого года.

Инсайдер Роланд Квандт рассказал, что будет предложено две версии устройства с конфигурацией памяти 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Первую из них в Европе оценили в 349 евро, тогда как старший вариант обойдётся в 439 евро. В результате устройства подорожают на 50 и 70 евро по сравнению с вариантами Galaxy A26 на 128 ГБ и 256 ГБ.

Изображение: OnLeaks, HotEUDeals

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Это ожидаемый шаг со стороны Samsung, поскольку стоимость чипов памяти за минувшие годы значительно увеличилась. В разных регионах цены могут варьироваться в зависимости от курсов валют и налогов. В любом случае, выбор будет даваться из чёрного, синего, светло-розового и мятного цветовых вариантов.

Ранее сообщалось о наличии экрана OLED размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой до 120 Гц. Сзади будет располагаться основная камера с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией. Ещё есть сверхширокоугольная камера 5 Мп, макрокамера 2 Мп и передняя камера 12 Мп. Будет применяться процессор Snapdragon 6 Gen 3 и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч при поддержке зарядки 25 Вт. Устройство выйдет на Android 16 и будет обновляться на протяжении шести лет. Ещё у него есть уровень защиты от воды и пыли IP68 против IP67 в аппарате прошлого года.

#смартфоны #samsung #galaxy
Источник: sammobile.com
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