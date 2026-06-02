Все четыре модели очков Meta могут быть выпущены в 2026 году

Компания Meta в настоящее время является ведущим игроком рынка смарт-очков, но почивать на лаврах ей не стоит. До конца года Samsung должна выпустить очки на платформе Android XR, а в следующем году выхода на этот рынок ждут от американского производителя Apple. Чтобы дать им достойный отпор, Meta в настоящее время разрабатывает несколько новых моделей очков, о чём сообщает издание The Information.

Всего этих моделей может быть четыре, а дополнит их кулон с поддержкой искусственного интеллекта. Очки должны выпустить до конца 2026 года. Уже в июне ожидается релиз очков под кодовым именем Modelo, а осенью появится модель Luna. Также на осень запланировали начало продаж варианта RBM2 Refresh, тогда как в декабре представят очки Mojito VIP.

Изображение: Gemini

Как можно догадаться из названия, модель RBM2 Refresh будет представлять собой обновлённый вариант очков Ray-Ban Meta. Что предложат три остальные версии, пока не сообщается.

Ещё инсайдеры рассказали о работе над ИИ-агентом с кодовым именем Hatch. Наконец, готовится ориентированная на бизнес инициатива с названием «Носимые устройства для работы».

Этим новинки Meta не ограничиваются. Ведётся работа над устройствами с кодовыми именами Artemis и SSG. Они обладают камерами, которые могут функционировать на протяжении длительного времени, оценивая окружающую обстановку и предоставляя на основе этого информацию и помощь. Эти два продукта должны быть представлены в 2027 году.

Что касается планов на нынешний год, во второй его половине Meta надеется реализовать около 10 млн смарт-очков.

* признана в РФ экстремистской организацией.