Также Crimson Desert в обновлении получит расширение боевого контента

Разработчики из Pearl Abyss рассказали, что видеоигра Crimson Desert получит достаточно крупное сюжетное дополнение, которое, скорее всего, окажется платным. Дата его появления названа не была, но до того момента компания наверняка выпустит ряд бесплатных обновлений, как это происходило в первые месяцы после релиза игры. Эти обновления уже принесли возможность переназначать кнопки контроллера, улучшили управление клавиатурой и мышью, принесли новые уровни сложности, возможность повторять бои с боссами, новых приручаемых питомцев и ездовых животных.

В следующем обновлении внимание уделят боям, а также будет переработана появившаяся в начале мая в обновлении 1.05 функциональность «Повторная блокада». Новый этап сделает более естественным процесс до и после блокады, появятся новые способы защиты ряда крепостей от вторжения. Ожидаются улучшения в плане наград.

Изображение: Pearl Abyss

Одной из наиболее критикуемых сторон игры является её сюжет, поэтому здесь также должны быть новшества. Разработчики обещают совершенствовать связанность ключевых сцен и сделать повествование о Клиффе более увлекательным. Также улучшения игрового процесса затронут персонажей Дамианы и Оонгки.

Наконец, ожидается появление поддержки между ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S и X. Ещё разработчики обещают расширить торговлю и фермерство.