Версия игры Crimson Desert 1.09 принесла переназначение кнопок контроллера
Создатели популярной игры Crimson Desert продолжают выполнять пожелания геймеров
Продолжая придерживаться графика, который разработчики из Pearl Abyss установили с релизом видеоигры Crimson Desert, они выпустили очередной патч и в нём реализовали пожелания многих геймеров. Речь идёт о полном переназначении кнопок контроллера.

Ещё до начала продаж Crimson Desert тесты показывали, что сложность управления является одним из главных недостатков игры. Со временем к этому управлению многие геймеры привыкли, но это не сделало его удобнее. С релизом патча 1.09 данные трудности остались в прошлом.

Изображение: Pearl Abyss

Ещё обновление принесло 30 видов мелких животных, которые могут быть питомцами главного героя игры. Плюс появилась новая анимация для поднятия и опускания определённых компаньонов.

Для персонажей Дамианы и Оонгки в игру добавили новые навыки. Благодаря им исследование открытого мира может стать ещё более увлекательным.

Что касается исправления недочётов, внесены изменения в графику, поскольку ранее тени от объектов на расстоянии могли отображаться некорректно при включённой трассировке лучей. Устранены также несколько проблем с контентом и пользовательским интерфейсом.

#игры #видеоигры #crimson desert #pearl abyss
Источник: wccftech.com
