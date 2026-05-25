Теперь подобные виджеты будут в системах Android, Android Auto и Wear OS

Обновление программной оболочки до версии One UI 8 Watch принесло на часы Samsung под управлением системы Wear OS значительные изменения в дизайне. В частности, появился способ создавать кастомные плитки при помощи множества виджетов. Теперь и Google берёт на вооружение подобный вариант интерфейса часов, заменяя плитки на устройствах под управлением Wear OS на стандартные виджеты.

Систему Wear OS 7 Google анонсировала на прошлой неделе во время своей конференции для разработчиков. Новшество в виде Wear Widgets должно сделать Wear OS более единообразной в плане дизайна.

Источник: Google

Доступны виджеты малого (2×1) и большого (2×2) размера, как и в случае с виджетами из One UI Watch 8. Разработчики описывают их как очередной шаг эволюции плиток. Теперь у программистов и дизайнеров Google будет возможность создавать похожие виджеты на платформах Android Auto и Android Automotive, а также на Android на смартфонах, планшетах и других устройствах. Это не только обеспечит более привычный для пользователей дизайн, но и ускорит разработку.

Google пока собирается продолжать поддерживать плитки и даже предлагает новые функции динамического переключения сервисов автоматически в зависимости от сценария применения. В дальнейшем же Google собирается перейти на Wear Widgets окончательно.