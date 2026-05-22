Samsung представила обновление своего браузера под номером 30.0.1.40 и закрыла ряд уязвимостей

Несколько месяцев назад компания Samsung представила свой вариант браузера для платформы Windows, сначала в виде бета-версии. После завершения процесса тестирования стал доступен окончательный вариант браузера для пользователей во всех странах.

Браузер получил обновление, которое принесло поддержку установки веб-сайтов в качестве приложений. Речь идёт о версии браузера под номером 30.0.1.40. Помимо вышеназванного новшества, очередная версия устраняет несколько уязвимостей в системе безопасности. Установить браузер можно на компьютеры под управлением Windows 10 версии от 1809 и на Windows 11.

Браузер Samsung обладает несколькими возможностями искусственного интеллекта и поддерживает синхронизацию вкладок и истории просмотров с устройствами Samsung на других платформах. Что касается установки сайтов как приложений, это можно рассматривать как закладку.