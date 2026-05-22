Ранее уже сообщалось, что видеоигра Fable должна быть выпущена в 2026 году. При этом плотный график релизов игр на платформе Xbox до конца года и в первую очередь появление Grand Theft Auto 6 в конце ноября, а также молчание относительно точного времени релиза заставило многих усомниться. Мог возникнуть вопрос, не перенесут ли игру на 2027 год. Разработчики Playground Games опровергают это, начав кампанию по набору персонала.
На этой неделе они выпустили гоночную игру Forza Horizon 6, которая оказалась крайне успешной. В посте в социальной сети представители компании сообщили, что в этом году предстоит ещё поработать и сейчас ведётся набор персонала и поиск талантов по различным направлениям.
Также появилась информация о том, что в Южной Корее игре присвоили возрастной рейтинг «M». Это означает наличие нецензурной лексики и сцен с убийствами и применением оружия.
Раз игра должна быть представлена в 2026 году, лучшим местом для объявления точной даты должно стать мероприятие Xbox Games Showcase. Оно состоится 7 июня и за ним последует специальная презентация игры Gears of War: E-Day.
Fable будет доступна на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.