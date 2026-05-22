Издание The Wall Street Journal считает, что доход Anthropic по итогам второго квартала 2026 года составит $10,9 млрд

The Wall Street Journal сообщает, что выручка компании Anthropic, известной своим чат-ботом Claude, по итогам второго квартала составит $10,9 млрд. Этот показатель станет вдвое выше, чем он был кварталом ранее. В результате операционная прибыль компании может оказаться равной $559 млн, причём прибыль компания получит впервые с момента своего основания в 2021 году. Информация была предоставлена группе инвесторов в рамках очередного этапа финансирования. В результате финансовая оценка Anthropic может стать выше, чем у OpenAI.

Изображение: ChatGPT

В следующих кварталах Anthropic не ожидает получения прибыли. Ей предстоят расходы на увеличение вычислительных мощностей и другие нужды, необходимые для развития. Это должно способствовать дальнейшему увеличению популярности Anthropic, которая прежде была не так известна обычным пользователям, как OpenAI, хотя пользовалась спросом у корпоративных клиентов. В последние месяцы популярность Claude выросла, чему поспособствовала принципиальность при контактах с Министерством обороны США, после чего по числу скачиваний приложение поднялось на вершину в магазине Apple App Store.

реклама

Несмотря на отсутствие контракта с Министерством обороны, Claude используют некоторые федеральные агентства США, в том числе АНБ.

Что касается прибыльности, наиболее известная компания OpenAI прибыльных кварталов не имела. Её представители ожидают, что прибыль удастся получить не раньше 2029 или 2030 года.