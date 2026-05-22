Игра Red Dead Redemption 2 стала третьей по продажам за всю историю с более 85 млн копий
Финансовый отчёт Take-Two рассказал об успехах видеоигры Red Dead Redemption 2 2018 года выпуска

Компания Take-Two опубликовала финансовый отчёт, где среди прочего поделилась результатами продаж выпущенной в 2018 году игры Red Dead Redemption 2. Как оказалось, за прошедшие 6 лет игра разошлась в количестве более 85 млн экземпляров. Это делает её третьей по количеству продаж за всю историю видеоигр. Впереди только GTA V от той же студии Rockstar Games и игра жанра песочницы Minecraft.

Изображение: Take-Two

Если же говорить о всей серии Red Dead Redemption, куда ещё входит первая часть и спин-офф для игры по сети, количество продаж увеличивается до значения 115 млн. В конце 2025 года разработчики выпустили первую версию для игровых консолей последнего поколения, а также для мобильных устройств. Пока ничего не сообщается о том, собирается ли компания представить вторую версию для Xbox Series X|S и PlayStation 5. Тем не менее, сыграть можно и на них благодаря поддержке обратной совместимости, но скорость будет не более 30 кадров/с.

#игры #rockstar games #видеоигры #take-two #red dead redemption
Источник: dtf.ru
